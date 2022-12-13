В НБУ назвали ключевые экономические события месяца и основные проблемы бизнеса (инфографика) — Finance.ua
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В НБУ назвали ключевые экономические события месяца и основные проблемы бизнеса (инфографика)

Казна и Политика
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Как заявили в НБУ, инфляция в Украине показывает первые признаки стабилизации. Она в ноябре незначительно замедлилась (до 26.5% г/г). Это произошло впервые с начала полномасштабной войны.
В НБУ назвали ключевые экономические события месяца и основные проблемы бизнеса (инфографика)
Об этом говорится в обзоре НБУ.
Рост цен в ноябре тормозили следующие факторы:
  • расширение предложения продуктов питания;
  • слабый потребительский спрос, в том числе в результате отключений электроэнергии;
  • приближение наличного курса гривны к официальному курсу;
  • стабилизация инфляционных ожиданий;
  • неизменные тарифы на ЖКУ.
  • Тем не менее, инфляция остается высокой из-за продолжения военной агрессии и терактов рф.
Дефицит электроэнергии оказывает негативное влияние на экономическую активность. Масштабные обстрелы энергообъектов со стороны рф повлекли за собой значительный дефицит электроэнергии в Украине. Хотя бизнес приспосабливается к таким условиям за счет использования генераторов и изменения графика работы, объем производства сокращается.
В НБУ назвали ключевые экономические события месяца и основные проблемы бизнеса (инфографика)
Соответственно, ослаб и спрос на рынке труда.
В то же время аграрии (кроме животноводства) в меньшей степени ощущают дефицит электроэнергии, так как сбор поздних культур еще продолжается. Кроме того, освобождение Херсонщины, дальнейшее возвращение бизнеса на деоккупированные территории Харьковщины, Донетчины и Луганщины поддерживает восстановление других направлений, как-то торговли и пассажирских перевозок.
Стоимость банковских депозитов постепенно растет, реагируя на удержание учетной ставки на высоком уровне с июня.
Однако их доходность все еще находится на недостаточном уровне для создания устойчивых стимулов вложения средств в гривневые инструменты. Учитывая это, НБУ принимает дополнительные меры для усиления монетарной трансмиссии, в частности повысит нормативы обязательного резервирования.
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Отклонение наличного курса от официального в ноябре уменьшилось и стабилизировалось на уровне близком к 10%. Этому, в частности, способствовало введение депозитов для хеджирования населением своих валютных рисков и другие меры НБУ для стабилизации наличного рынка.
Ситуация на безналичном рынке также улучшалась, о чем, в частности, свидетельствует уменьшение объемов чистой продажи валюты НБУ. В ноябре предложение валюты подпитывалось как сезонным фактором (период уплаты налога на прибыль), так и продолжением поступлений иностранной валюты благодаря работе зернового коридора и международной помощи.
Дефицит государственного бюджета оставался беспрецедентно значительным и преимущественно покрывался международной помощью.
Объем эмиссионного финансирования бюджета Национального банка остается ограниченным и с июля не превышает анонсированные объемы (до 30 млрд грн в месяц).
По материалам:
Finance.ua
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