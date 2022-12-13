В НБУ назвали ключевые экономические события месяца и основные проблемы бизнеса (инфографика) — Finance.ua

В НБУ назвали ключевые экономические события месяца и основные проблемы бизнеса (инфографика) Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Как заявили в НБУ, инфляция в Украине показывает первые признаки стабилизации. Она в ноябре незначительно замедлилась (до 26.5% г/г). Это произошло впервые с начала полномасштабной войны.

Об этом говорится в обзоре НБУ.

Рост цен в ноябре тормозили следующие факторы:

расширение предложения продуктов питания;

слабый потребительский спрос, в том числе в результате отключений электроэнергии;

приближение наличного курса гривны к официальному курсу;

стабилизация инфляционных ожиданий;

неизменные тарифы на ЖКУ.

Тем не менее, инфляция остается высокой из-за продолжения военной агрессии и терактов рф.

Дефицит электроэнергии оказывает негативное влияние на экономическую активность. Масштабные обстрелы энергообъектов со стороны рф повлекли за собой значительный дефицит электроэнергии в Украине. Хотя бизнес приспосабливается к таким условиям за счет использования генераторов и изменения графика работы, объем производства сокращается.

Соответственно, ослаб и спрос на рынке труда.

В то же время аграрии (кроме животноводства) в меньшей степени ощущают дефицит электроэнергии, так как сбор поздних культур еще продолжается. Кроме того, освобождение Херсонщины, дальнейшее возвращение бизнеса на деоккупированные территории Харьковщины, Донетчины и Луганщины поддерживает восстановление других направлений, как-то торговли и пассажирских перевозок.

Стоимость банковских депозитов постепенно растет, реагируя на удержание учетной ставки на высоком уровне с июня.

Однако их доходность все еще находится на недостаточном уровне для создания устойчивых стимулов вложения средств в гривневые инструменты. Учитывая это, НБУ принимает дополнительные меры для усиления монетарной трансмиссии, в частности повысит нормативы обязательного резервирования.

Отклонение наличного курса от официального в ноябре уменьшилось и стабилизировалось на уровне близком к 10%. Этому, в частности, способствовало введение депозитов для хеджирования населением своих валютных рисков и другие меры НБУ для стабилизации наличного рынка.

Ситуация на безналичном рынке также улучшалась, о чем, в частности, свидетельствует уменьшение объемов чистой продажи валюты НБУ. В ноябре предложение валюты подпитывалось как сезонным фактором (период уплаты налога на прибыль), так и продолжением поступлений иностранной валюты благодаря работе зернового коридора и международной помощи.

Дефицит государственного бюджета оставался беспрецедентно значительным и преимущественно покрывался международной помощью.

Объем эмиссионного финансирования бюджета Национального банка остается ограниченным и с июля не превышает анонсированные объемы (до 30 млрд грн в месяц).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.