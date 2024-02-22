В настоящее время в Украине работает 16 перегрузочных терминалов на западной границе — Finance.ua

В настоящее время в Украине работает 16 перегрузочных терминалов на западной границе Сегодня 17:21 — Казна и Политика

В настоящее время в Украине работает 16 перегрузочных терминалов на западной границе

За последние два года около трех десятков компаний получили разрешения на создание железнодорожной инфраструктуры для перегрузочных терминалов у границы. 7 логистических пунктов уже работает, еще 12 строятся.

Такие данные были озвучены на конференции AGRO UKRAINE SUMMIT, пишет Elevatorist.com.

Коммерческий директор ООО «АЛМЕЙДА ГРУПП» Михаил Кудухашвили рассказал, что практически на всех железнодорожных «стыках» с ЕС по несколько терминалов.

«На сегодня либо строятся, либо уже построены по 2−3, а то и по 4 терминала практически на каждом „стыке“, как на территории Украины, так и на сопредельных территориях стран ЕС. Процентов 70 из них построены уже после полномасштабного вторжения», — отметил Михаил Кудухашвили.

По информации заместителя директора Департамента коммерческой работы АО «Укрзализныця» Валерия Ткачева, сейчас в Украине работает 16 перегрузочных терминалов, обрабатывающих зерновые грузы, с общей мощностью перевалки 1 186 вагонов с зерном в сутки.

Также со стороны соседних стран у границы действует 40 логистических хабов. На территории Польши — 13, Румынии — 9, Венгрии — 11, Словакии — 7. Всего это 56 терминалов, перегружающих зерновую продукцию.

«Объемы инвестиций, которые сейчас вкладываются в инфраструктуру на границе, достаточно велики. Можно даже сказать, что все инфраструктурные возможности на границе плюс-минус уже использованы и их сейчас доводят до максимальной мощности», — отметил Михаил Кудухашвили.

На границе строят как большие терминалы, так и просто перевалочные хабы, даже без мощностей для хранения.

«За два года уже появились довольно интересные кейсы, реализуемые с минимальными инвестициями — в $100−150 тыс. Они не имеют даже емкостей для хранения, но производят перевалку 15−25 тыс. т в месяц. Что касается крупных, то у нас сейчас строится объект, в котором предусмотрена отгрузка на колею с производительностью 500 т в час», — отметил директор «АктивПроект» Богдан Поперечный.

ukragroconsult По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.