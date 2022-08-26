В «Нафтогазе» ответили, почему в платежках за газ нет показаний счетчика — Finance.ua
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В «Нафтогазе» ответили, почему в платежках за газ нет показаний счетчика

Энергетика
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В «Нафтогаз» с вопросом обратилась украинка: «Скажите, пожалуйста, почему нет показаний газового счетчика в квитанции?».
Ответ подготовили в пресс-службе «Нафтогаз».
В «Нафтогазе» объяснили, что согласно пункту 1 главы 4 раздела IX Кодекса газораспределительных систем № 2494 от 30.09.2020, определение фактического объема потребления (распределения) природного газа по объекту бытового потребителя осуществляется на грани балансовой принадлежности между оператором ГРС и бытовым потребителем на основании данных счетчика природного газа с учетом требований настоящего Кодекса и договора.
«Операторы ГРС принимают показатели и формируют объемы. В нашу компанию поступает только объем, представленный Вашим оператором ГРС и именно поэтому в квитанциях нашей компании показания не отображаются», — говорится в ответе.
То есть, если у вас появилась такая же проблема — отсутствуют показания счетчика или они неверные — следует обращаться не в «Нафтогаз», а к облгазу, которому эти показания передаете.
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По материалам:
На пенсии
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