В Нацбанке заявили об утрате популярности валютных вкладов — Finance.ua

В Нацбанке заявили об утрате популярности валютных вкладов Сегодня 08:29 — Кредит&Депозит

В Нацбанке заявили об утрате популярности валютных вкладов

В Национальном банке наблюдается значительное замедление притока новых депозитов в иностранной валюте, что указывает на уменьшение популярности такого инструмента среди населения.

«Со стабилизацией валютного рынка и сокращением спредов между наличным и официальным валютным курсом, население теряет мотивы покупать безналичную валюту на депозиты. Кроме того, учитывая повышение депозитных ставок, срочные вклады в гривне выглядят привлекательнее валютных. Поэтому завершение сроков старых вкладов и значительное замедление притока новых определили тенденцию к снижению объемов срочных депозитов в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что с текущих счетов население средства не забирает. В результате объемы фондирования от населения в иностранной валюте для банков почти не изменились.

По-прежнему большинство этих средств банки хранят в высоколиквидных активах, ведь валютного кредитования почти нет. Так что банки не заинтересованы в наращивании валютных вкладов и сохраняют ставки по ним почти на нуле, объяснили в НБУ.

В то же время, дополнительных рисков ликвидности для банков эта составляющая фондирования не создает.

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Укрінформ По материалам:

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