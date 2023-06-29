В Нацбанке заявили об утрате популярности валютных вкладов — Finance.ua

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В Нацбанке заявили об утрате популярности валютных вкладов

Кредит&Депозит
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В Нацбанке заявили об утрате популярности валютных вкладов
В Нацбанке заявили об утрате популярности валютных вкладов
В Национальном банке наблюдается значительное замедление притока новых депозитов в иностранной валюте, что указывает на уменьшение популярности такого инструмента среди населения.
Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности за июнь 2023 года.
«Со стабилизацией валютного рынка и сокращением спредов между наличным и официальным валютным курсом, население теряет мотивы покупать безналичную валюту на депозиты. Кроме того, учитывая повышение депозитных ставок, срочные вклады в гривне выглядят привлекательнее валютных. Поэтому завершение сроков старых вкладов и значительное замедление притока новых определили тенденцию к снижению объемов срочных депозитов в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

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В Нацбанке отмечают, что с текущих счетов население средства не забирает. В результате объемы фондирования от населения в иностранной валюте для банков почти не изменились.
По-прежнему большинство этих средств банки хранят в высоколиквидных активах, ведь валютного кредитования почти нет. Так что банки не заинтересованы в наращивании валютных вкладов и сохраняют ставки по ним почти на нуле, объяснили в НБУ.

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В то же время, дополнительных рисков ликвидности для банков эта составляющая фондирования не создает.
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По материалам:
Укрінформ
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