В Нацбанке не видят признаков неплатежеспособности «Сенс Банка» для его национализации — Finance.ua

В Нацбанке не видят признаков неплатежеспособности «Сенс Банка» для его национализации Сегодня 12:12

В Нацбанке не видят признаков неплатежеспособности «Сенс Банка» для его национализации

Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что в настоящее время регулятор не видит признаков неплатежеспособности «Сенс Банка», который ранее был « Альфа-Банк Украина», для его национализации.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона «Единые новости», передает « Интерфакс-Украина ».

По ее словам, на сегодняшний день нет признаков, которые угрожали бы платежеспособности «Сенс Банка».

И только в случае потери ликвидности банка НБУ будет вынужден признать его неплатежеспособным и во избежание потрясений на финрынке может выйти с предложением к Кабмину по национализации этого финучреждения.

Напомним, «Альфа-Банк Украина» сменил название на «Сенс Банк» с 1 декабря 2022 года.

Справка Finance.ua:

после наложения санкций на российских акционеров Альфа-Банка НБУ отстранил их от управления и назначил независимым доверенным представителем болгарского экономиста Симеона Дянкова;

«Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в россии бренда», — заявил тогда Дянков.



Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.