В Нацбанке не видят признаков неплатежеспособности «Сенс Банка» для его национализации — Finance.ua
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В Нацбанке не видят признаков неплатежеспособности «Сенс Банка» для его национализации

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В Нацбанке не видят признаков неплатежеспособности «Сенс Банка» для его национализации
В Нацбанке не видят признаков неплатежеспособности «Сенс Банка» для его национализации
Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что в настоящее время регулятор не видит признаков неплатежеспособности «Сенс Банка», который ранее был «Альфа-Банк Украина», для его национализации.
Об этом она рассказала в эфире телемарафона «Единые новости», передает «Интерфакс-Украина».
По ее словам, на сегодняшний день нет признаков, которые угрожали бы платежеспособности «Сенс Банка».
И только в случае потери ликвидности банка НБУ будет вынужден признать его неплатежеспособным и во избежание потрясений на финрынке может выйти с предложением к Кабмину по национализации этого финучреждения.
Напомним, «Альфа-Банк Украина» сменил название на «Сенс Банк» с 1 декабря 2022 года.

Справка Finance.ua:

  • после наложения санкций на российских акционеров Альфа-Банка НБУ отстранил их от управления и назначил независимым доверенным представителем болгарского экономиста Симеона Дянкова;
  • «Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в россии бренда», — заявил тогда Дянков.
По материалам:
Економічна Правда
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