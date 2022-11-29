В Нью-Йорке разрабатывают футуристические роботизированные парковочные системы за $300 000 — Finance.ua
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В Нью-Йорке разрабатывают футуристические роботизированные парковочные системы за $300 000

Технологии&Авто
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В Нью-Йорке разрабатывают футуристические роботизированные парковочные системы за $300 000
В Нью-Йорке разрабатывают футуристические роботизированные парковочные системы за $300 000
Управление автомобилем в таком большом городе как Нью-Йорк может быть настоящим мучением, но это ничто по сравнению с попыткой его припарковать. Под домами есть паркинги, но они тесные, поэтому водители не любят ими пользоваться.
Некоторые застройщики изобрели высокотехнологичное решение, втиснув фактически торговый автомат для автомобилей в некоторые из роскошных многоквартирных домов города.
Впрочем, это удовольствие не из дешевых. Согласно отчету CNBC, места в робо-парковках стоят от 300 до 595 тысяч долларов, а сами квартиры достигают нескольких миллионов долларов.
«Как бы безумно это ни звучало, 300 000 долларов за место для парковки в жилых помещениях считается разумной ценой в Нью-Йорке», — сказала CNBC Сенада Адзем, брокер по недвижимости Douglas Elliman.
Это работает так: вы подъезжаете на машине ко въезду в гараж, используя радиочастотную идентификационную метку, чтобы разблокировать доступ. Нажатие кнопки посылает пустой поддон с уровня ниже, на который водитель устанавливает свой автомобиль. Камеры сканируют автомобиль, чтобы проверить, закрыта ли дверь и багажник, а затем отправляют его на хранение в систему стеллажей. Когда житель хочет забрать свой автомобиль, он просто повторно смахивает меткой передатчика. Робот доставляет машину, развернутую на 180 градусов, то есть владельцу не нужно ехать задним ходом — чуть больше, чем через две минуты.
Отсутствие необходимости двигаться задним ходом очень нравится жителям, особенно потому, что люди с такими деньгами, скорее всего, будут ездить на больших внедорожниках, а не на Chevy Sparks. И застройщикам нравятся эти системы, потому что без необходимости устанавливать пандусы и двусторонние полосы движения они могут уместить больше автомобилей на единицу площади.
Одно из зданий, оборудованных системами роботизированной парковки, расположено по адресу 121 East 22nd Street, где компания Toll Brothers строит кондоминиум на 140 квартир.
По материалам:
Телеканал 24
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