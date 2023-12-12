В Монобанке отбили массированную DDoS-атаку — Finance.ua

В Монобанке отбили массированную DDoS-атаку Сегодня 14:20 — Фондовый рынок

В Монобанке отбили массированную DDoS-атаку

Во вторник, 12 декабря, украинский мобильный банк Monobank попал под массированную DDoS-атаку. Учредители заверили, что всё под контролем. Кибератаку удалось отбить.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

«Массированная DDoS атака на моно», — написал он в Телеграм. Отмечается, что объектом атаки были точки входа на Amazon (банки, сайт). Впрочем, Гороховский заверил, что «всё под контролем».

Уже в 13:45 соучредитель банка сообщил , что кибератаку на приложение удалось отбить.

«Отбили. Моно — броня;)», — написал Гороховский.

Напомним, в то же время в работе мобильного оператора «Киевстар» произошел масштабный сбой: у пользователей отсутствует мобильная связь, нет возможности перейти на другого оператора через нацроуминг. В компании говорят, что причиной сбоя стала мощная хакерская атака.

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