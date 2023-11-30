В мире изменился список глобальных системно важных банков — Finance.ua

В мире изменился список глобальных системно важных банков Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

В мире изменился список глобальных системно важных банков

Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) по итогам ежегодного пересмотра списка глобальных системно значимых банков исключил из него итальянский UniCredit.

Из перечня также исключен швейцарский Credit Suisse, который в 2023 году поглотил конкурент UBS. В то же время в список внесен китайский Bank of Communications, говорится в сообщении FSB

Таким образом, количество банков в списке 2023 года сократилось до 29 с 30 в 2022 году.

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FSB заносит фининституты в свой список с учетом ряда критериев, включая их размер, сложность бизнеса и уровень взаимосвязанности с другими. Внесенные в него организации должны соблюдать повышенные требования к капиталу.

Согласно новому списку, американский JPMorgan Chase & Co. остался единственным банком в категории, предусматривающей самые жесткие требования к капиталу. По-прежнему его показатель достаточности капитала должен будет превышать минимальные требования на 2,5 процентного пункта.

Полный список глобальных системно значимых банков выглядит следующим образом:

JP Morgan Chase Bank of America Citigroup HSBC Agricultural Bank of China Банк Китая Barclays BNP Paribas China Construction Bank Deutsche Bank Goldman Sachs Промышленный и коммерческий банк Китая Mitsubishi UFJ FG UBS Bank of Communications Bank of New York Mellon Groupe BPCE Groupe Crédit Agricole ING Mizuho FG Morgan Stanley Royal Bank of Canada Santander Société Générale Standard Chartered State Street Sumitomo Mitsui FG Toronto Dominion Wells Fargo

Новый список будет опубликован в ноябре 2024 года.

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НВ По материалам:

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