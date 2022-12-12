В Минсоцполитики рассказали, сколько граждан в настоящее время состоят на учете ВПЛ — Finance.ua

В Минсоцполитики рассказали, сколько граждан в настоящее время состоят на учете ВПЛ Сегодня 21:00 — Казна и Политика

По состоянию на 8 декабря на учете ВПЛ состоят 4 886 648 граждан. В том числе 3 539 376 граждан переместились после 24 февраля 2022 года, из которых 2 856 232 — зарегистрировались впервые со дня полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко, который также рассказал о цифровизации социальной сферы, как она способствует безбарьерности, и уже доступные для ВПЛ цифровые услуги.

"Когда мы говорим о внутренне перемещенных лицах, следует помнить, что ВПЛ — это не социальный статус, а временная жизненная ситуация, которая с нашей победой должна уйти в прошлое. Наиболее массово востребованными социальными услугами в текущем году стали справка и получение пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Пиковой нагрузкой на инфраструктуру органов соцзащиты стали март и апрель, что привело к неудобствам как для граждан, так и работников. Решить вопросы смогли, цифровизировав эти услуги вместе с Минцифрой и ГП "ИОЦ Минсоцполитики — услуга стала доступна в приложении Дія.

Подтверждением необходимости цифровизации услуг стало получение справки ВПЛ 126 653 граждан нашей страны за один день 22 апреля 2022 года. Это в разы большее количество получателей услуги, чем мы могли обеспечить оффлайн.

Так что двигаемся дальше, и в ближайшее время предоставим возможность онлайн — изменить адрес места жительства или вообще сняться с регистрации внутренне перемещенным лицам", — подчеркнул Константин Кошеленко.

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