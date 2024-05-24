В Минобороны указали причины не прийти по повестке в ​​ТЦК — Finance.ua

В Минобороны указали причины не прийти по повестке в ТЦК
Как объясняет Минобороны, уважительными причинами неприбытия в ТЦК и СП в срок, определенный в повестке, признаются следующие события:
- препятствие стихийного характера;
- болезнь гражданина;
- военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;
- смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (мужа).
Что делать
В случае неприбытия гражданин обязан сообщить ТЦК и СП о причинах в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток. После этого необходимо прибыть в ТЦК и СП в течение 7 календарных дней.
Причины неявки подтверждаются документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).
Что такое военно-учетный документ, временное удостоверение военнообязанного и военный билет? В чем разница?
Военно-учетные документы:
- удостоверение о приписке к призывному участку — для призывников;
- военный билет или временное удостоверение — для военнообязанных;
- военный билет — для резервистов.
То есть разные военно-учетные документы — для разных категорий граждан.
Данные необходимо обновить с 18 мая по 16 июля 2024 года.
Находящиеся в Украине военнообязанные должны обновить свои персональные данные через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста Резерв+, а также в ЦПАУ или ТЦК и СП.
В случае пребывания за границей информацию следует отправить на официальный электронный адрес ТЦК и СП по месту нахождения на военном учете или воспользоваться электронным кабинетом военнообязанного.
Напоминаем, какие данные нужно обновить до 16 июля 2024 года.
Военнообязанные должны до 16 июля 2024 года прежде всего уточнить:
- адрес проживания;
- контактный номер телефона;
- адреса электронной почты (при наличии).
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