В Минобороны указали причины не прийти по повестке в ​​ТЦК — Finance.ua

В Минобороны указали причины не прийти по повестке в ​​ТЦК Сегодня 13:00 — Личные финансы

В Минобороны указали причины не прийти по повестке в ​​ТЦК

Как объясняет Минобороны, уважительными причинами неприбытия в ТЦК и СП в срок, определенный в повестке, признаются следующие события:

препятствие стихийного характера;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (мужа).

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Что делать

В случае неприбытия гражданин обязан сообщить ТЦК и СП о причинах в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток. После этого необходимо прибыть в ТЦК и СП в течение 7 календарных дней.

Причины неявки подтверждаются документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).

Что такое военно-учетный документ, временное удостоверение военнообязанного и военный билет? В чем разница?

Военно-учетные документы:

удостоверение о приписке к призывному участку — для призывников;

военный билет или временное удостоверение — для военнообязанных;

военный билет — для резервистов.

То есть разные военно-учетные документы — для разных категорий граждан.

Данные необходимо обновить с 18 мая по 16 июля 2024 года.

Находящиеся в Украине военнообязанные должны обновить свои персональные данные через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста Резерв+, а также в ЦПАУ или ТЦК и СП.

В случае пребывания за границей информацию следует отправить на официальный электронный адрес ТЦК и СП по месту нахождения на военном учете или воспользоваться электронным кабинетом военнообязанного.

Напоминаем, какие данные нужно обновить до 16 июля 2024 года.

Военнообязанные должны до 16 июля 2024 года прежде всего уточнить:

адрес проживания;

контактный номер телефона;

адреса электронной почты (при наличии).

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