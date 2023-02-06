В Минобороны разъяснили, как изменятся зарплаты и премии военных — Finance.ua

В Минобороны разъяснили, как изменятся зарплаты и премии военных Сегодня 11:02 — Личные финансы

В Минобороны разъяснили, как изменятся зарплаты и премии военных

С 1 февраля 2023 года дополнительное денежное вознаграждение 30 тысяч и 100 тысяч гривен военнослужащим будут выплачивать по-новому. Выплаты будут зависеть от того, находится ли военный в тылу или непосредственно в зоне проведения боевых действий.

Заместитель начальника управления социальной поддержки — начальник отдела денежного довольствия и заработной платы полковник Министерства обороны Олег Рогаль в комментарии изданию АрмияInform разъяснил , как изменятся зарплаты военных.

Как изменится выплата денежного довольствия военнослужащим, принимающим непосредственное участие в боевых действиях

С 1 февраля этого года выплаты дополнительного вознаграждения 100 тысяч гривен военнослужащим, участвующим в боевых действиях непосредственно на линии столкновения, не изменятся — как было в прошлом году 100 тысяч гривен, так и останутся 100 тысяч гривен.

Однако с 1 февраля увеличится размер ежемесячного денежного довольствия военнослужащих в среднем на 50%. То есть если военнослужащий получал 13 тысяч гривен — это минимальное денежное довольствие было в прошлом году — то с 1 февраля этого года военнослужащий будет получать минимальное денежное довольствие более 20 тысяч гривен — три минимальных заработных платы.

На «передней» линии военнослужащий с минимальным денежным довольствием 20 тысяч гривен будет получать вместе с дополнительным вознаграждением 100 тысяч гривен — 120 тысяч гривен в месяц.

Кто продолжит получать 100 тысяч гривен ежемесячно

Кроме военнослужащих, участвующих в боевых действиях на линии столкновения, 100 тысяч гривен также будут получать за время выполнения боевых задач:

военнослужащие ракетных войск и артиллерии;

летчики во время выполнения полетов в районах ведения боевых действий;

моряки;

военные медики (в этом году мы их выделили в отдельную категорию как военнослужащие, которые будут иметь вознаграждение 100 тысяч гривен ежемесячно);

зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска, выполняющие задачи в районе проведения боевых действий.

Кто продолжит получать 30 тысяч гривен ежемесячно

Вознаграждение в 30 тысяч гривен ежемесячно будут получать военнослужащие, входящие в состав группировок Сил обороны страны и выполняющие боевые или специальные задания в соответствии с боевыми приказами или распоряжениями командиров воинских частей.

Кроме того, такое вознаграждение будут получать военнослужащие, выполняющие задачи всестороннего обеспечения группировок Сил обороны, а также военнослужащие, находящиеся в подразделениях, зачисленных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. 30 тысяч гривен будут выплачиваться только за период выполнения этих специальных боевых задач.

Кому снизят денежное обеспечение

Денежное вознаграждение не будет выплачиваться военнослужащим, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, которые не входят в состав группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего и находятся за пределами районов ведения боевых действий. Это могут быть учебные центры, органы военного управления, тыловые базы и т.д.

Армія Inform По материалам:

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