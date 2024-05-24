В Минобороны раскрыли, сколько уже военнообязанных украинцев обновили свои данные — Finance.ua

В Минобороны раскрыли, сколько уже военнообязанных украинцев обновили свои данные Сегодня 15:35 — Казна и Политика

По последним данным, около миллиона украинцев обновили свои данные через новое приложение «Резерв+».

«Около 11 тыс. украинцев сделали это за пределами нашей страны в Польше, Германии, Чехии и Канаде. Также около 120 тыс. военнообязанных женщин уточнили свои данные через приложение „Резерв+“. 145 тыс. человек, которые забронированы или имеют отсрочку, также выполнили норму закона. Очевидно, именно через приложение „Резерв+“ украинцы имеют желание обновлять свои данные. В первые дни в приложении были определенные сбои из-за перегрузки серверов, сейчас все работает», — рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Сейчас у военнообязанных есть три варианта, как обновить свои данные. Речь идет о ТЦК, ЦПАУ и «Резерв+».

«Напомню, что в мае этого года мобилизация не начиналась, она продолжается, ведь продолжается агрессия рф. То есть нужно подкрепление на линии боевого столкновения. Нужны люди, которые будут сдерживать врага. В настоящее время приложение „Резерв+“ стало наиболее популярным», — пояснил представитель Минобороны.

Мобилизация в Украине — обновление данных

С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Поэтому все военнообязанные должны обновить свои учетные данные. Сделать это можно в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете с помощью программы «Резерв+».

Заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин разъяснил, что означают статусы в «Резерв+».

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.