В Минобороны ответили, могут ли продлить сроки обновления военно-учетных данных — Finance.ua

В Минобороны ответили, могут ли продлить сроки обновления военно-учетных данных Сегодня 15:44

В Минобороны ответили, могут ли продлить сроки обновления военно-учетных данных

В Минобороны пока не видят оснований для продления срока обновления данных. Корректировку может внести разве что форс-мажор.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Ему задали вопрос: при каких условиях могут увеличить срок для обновления данных:

«На самом деле сейчас идет обновление данных и сейчас в приложении „Резерв+“ уже нет сбоев… То есть обновить данные через „Резерв+“ может каждый военнообязанный и, соответственно, оснований для того, чтобы продлевать, таких данных сейчас нет. Но в то же время может произойти какая-то форс-мажорная история и тогда, очевидно, следует продлить этот срок», — сказал Лазуткин.

Он отметил, что все будет зависеть от того, в каком ритме люди будут продолжать обновлять свои данные.

Напомним, с 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, все военнообязанные граждане должны в течение 60 дней обновить свои данные. Сделать это можно в приложении «Резерв+».

29 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11 305 о внесении изменений в заключительные и переходные положения Закона «об отдельных вопросах прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета» о продлении срока обновления военно-учетных данных.

Речь идет об увеличении срока на обновление данных, который установлен законом об усилении мобилизации и предусматривает обязанность обновить данные через ТЦК, ЦПАУ или Электронный кабинет военнообязанного в течение 60 дней — то есть, до 16 июля.

Слово і Діло По материалам:

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