В Минобороны объяснили, какие специалисты нужны армии — Finance.ua

В Минобороны объяснили, какие специалисты нужны армии Сегодня 12:22

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на сегодняшний день в силы обороны мобилизуют не всех подряд, а конкретных специалистов — ведь в настоящее время потребности наращивания количества личного состава нет, пишет 1bpost.com.

Глава Минобороны в комментарии Голоса Америки отметил, что задачи мобилизации определяются Генштабом ВСУ — там оценивают то или иное количество сил и средств, которые нужны в тот или иной момент ведения боевых действий, а также оценивают потери. И в результате Генштаб «четко знает, на каком направлении какому виду сил или войск замещение нужно сделать, или отвести бригаду на восстановление боеспособности и вместо нее ввести резерв».

"То есть не в общем столько и столько там нужно, потому что довольно много уже мобилизовали в ряды Вооруженных Сил — и не только Вооруженных Сил. Сейчас нужны конкретные специалисты. Это могут быть операторы БПЛА, могут быть специальные айтишники, связисты, артиллеристы, и так далее, — — сказал Алексей Резников.

Сейчас, когда украинские защитники получают «продвинутое и более сложное» вооружение натовского стандарта, «то и специалисты нам нужны такие, которые смогут быстро овладеть этими системами», говорит Резников.

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