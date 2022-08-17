В Минобороны объяснили, какие специалисты нужны армии — Finance.ua
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В Минобороны объяснили, какие специалисты нужны армии

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на сегодняшний день в силы обороны мобилизуют не всех подряд, а конкретных специалистов — ведь в настоящее время потребности наращивания количества личного состава нет, пишет 1bpost.com.
Глава Минобороны в комментарии Голоса Америки отметил, что задачи мобилизации определяются Генштабом ВСУ — там оценивают то или иное количество сил и средств, которые нужны в тот или иной момент ведения боевых действий, а также оценивают потери. И в результате Генштаб «четко знает, на каком направлении какому виду сил или войск замещение нужно сделать, или отвести бригаду на восстановление боеспособности и вместо нее ввести резерв».
"То есть не в общем столько и столько там нужно, потому что довольно много уже мобилизовали в ряды Вооруженных Сил — и не только Вооруженных Сил. Сейчас нужны конкретные специалисты. Это могут быть операторы БПЛА, могут быть специальные айтишники, связисты, артиллеристы, и так далее,
— — сказал Алексей Резников.

Сейчас, когда украинские защитники получают «продвинутое и более сложное» вооружение натовского стандарта, «то и специалисты нам нужны такие, которые смогут быстро овладеть этими системами», говорит Резников.
По материалам:
Finance.ua
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