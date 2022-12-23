В Минагрополитики начали формировать перечень критической инфраструктуры агросектора — Finance.ua
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В Минагрополитики начали формировать перечень критической инфраструктуры агросектора

Казна и Политика
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Министерство аграрной политики и продовольствия начинает список заявок от компаний для включения их в список объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
20 декабря вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому определяются объекты критической инфраструктуры, где производство сельскохозяйственной продукции определено как важный элемент.
«Минагрополитики закреплено как уполномоченный орган, который может рассматривать и фиксировать перечень объектов критической инфраструктуры. Объекты, которые критически важны для продовольственной безопасности, будут иметь дополнительные инструменты для гарантий получения электроэнергии», — отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык.
В Министерстве создана рабочая группа по идентификации и категоризации объектов критической инфраструктуры в секторе пищевой промышленности и агропромышленного комплекса.
Для внесения предприятия в перечень критической инфраструктуры ему необходимо предоставить данные относительно:
  • принадлежности объекта критической инфраструктуры к определенному сектору критической инфраструктуры;
  • типа основной услуги, которую объект критической инфраструктуры оказывает;
  • полного названия организации, формы собственности, ЕГРПОУ собственника (распорядителя) объекта критической инфраструктуры, местонахождения организации;
  • руководителя, владельца объекта (фамилия, имя, отчество, номера контактных телефонов, email);
  • наименования, фактического адреса местонахождения объекта и т.д.
Полный список необходимых данных можно просмотреть по ссылке.
По материалам:
Економічна Правда
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