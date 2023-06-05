В Минагрополитики хотят привлечь искусственный интеллект к разминированию посевных площадей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минагрополитики хотят привлечь искусственный интеллект к разминированию посевных площадей

Технологии&Авто
11
В Минагрополитики хотят привлечь искусственный интеллект к разминированию посевных площадей
В Минагрополитики хотят привлечь искусственный интеллект к разминированию посевных площадей
Украина могла бы использовать искусственный интеллект для быстрого распознавания потенциально опасных территорий и разминирования посевных площадей.
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
Так, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Денис Башлык рассказал о конкретных проектах в сфере гуманитарного разминирования, которые реализует и планирует реализовать Украина в будущем. По его словам, в настоящее время выбраны приоритетные участки сельхозземель, на которых проводятся соответствующие работы по обследованию и очистке.

Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua

«Украина нуждается в специализированной технике для ускорения очистки территорий, речь идет о высококачественных современных технологиях, в частности использовании искусственного интеллекта для быстрого распознавания потенциально опасных территорий. Больше всего эту потребность испытывают малые агропроизводители, которые на сегодняшний день не имеют ресурсов для проведения разминирования сельхозземель самостоятельно», — заметил Башлык.
По его словам, такой процесс требует финансовой поддержки со стороны международных доноров и национальных правительств. Украина рассчитывает на всестороннюю поддержку Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.