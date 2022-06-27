В месяц на зарплаты военным уходит около 40 млрд гривен — Finance.ua

В месяц на зарплаты военным уходит около 40 млрд гривен
На зарплаты украинским военным в месяц уходит более 40 млрд гривен. Уменьшать зарплаты ВСУ никто не планирует, а их размер будет напрямую зависеть от состояния экономики.
Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич в интервью изданию «РБК-Украина».
«Расходы на оборону, конечно, увеличиваются, у нас только заработной платы где-то больше 40 млрд гривен в месяц. Кто-то считал, то, что мы сейчас выплачиваем в месяц нашим военнослужащим, раньше мы платили почти за год. Поэтому здесь очевидно больше», — сообщил он.
По его словам, снижать уровень зарплат никто не планирует, однако все будет зависеть от состояния экономики в целом.
«Никто не имеет цели уменьшать, хотелось бы увеличивать, но посмотрим, все зависит от общего состояния экономики. Будем проводить консультации с Кабинетом министров и Минфином относительно средств», — добавил Завитневич.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью