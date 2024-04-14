В марте выросли продажи гибридных авто: самые популярные среди украинцев — Finance.ua

В марте выросли продажи гибридных авто: самые популярные среди украинцев Сегодня 06:14 — Технологии&Авто

В марте выросли продажи гибридных авто: самые популярные среди украинцев, Фото: Toyota

В первом квартале этого года украинский автопарк пополнили более 4,7 тыс. гибридных легковых автомобилей, что на 59% больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает Укравтопром.

В сообщении отмечено, что доля новых авто в этом количестве составляла 51%.

Какие гибридные авто стали самыми популярными в марте

Среди новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов стал Toyota Rav-4 (480 автомобилей).

Второй результат у Toyota Camry — (221 авто).

Третий по популярности — Nissan Qashqai — (164 авто).

Среди импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (255 автомобилей).

Также в лидерской тройке: Chevrolet Volt — 138 авто и Toyota Prius — 136 авто.

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Укравтопром По материалам:

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