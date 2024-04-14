В марте выросли продажи гибридных авто: самые популярные среди украинцев — Finance.ua

В марте выросли продажи гибридных авто: самые популярные среди украинцев
В первом квартале этого года украинский автопарк пополнили более 4,7 тыс. гибридных легковых автомобилей, что на 59% больше, чем в 2023 году.
Об этом сообщает Укравтопром.
В сообщении отмечено, что доля новых авто в этом количестве составляла 51%.
Какие гибридные авто стали самыми популярными в марте
Среди новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов стал Toyota Rav-4 (480 автомобилей).
Второй результат у Toyota Camry — (221 авто).
Третий по популярности — Nissan Qashqai — (164 авто).
Среди импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (255 автомобилей).
Также в лидерской тройке: Chevrolet Volt — 138 авто и Toyota Prius — 136 авто.
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