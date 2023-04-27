В марте 2023 года поступления средств в банки в управлении Фонда составили более 398,8 млн грн — Finance.ua

В марте 2023 года поступления средств в банки в управлении Фонда составили более 398,8 млн грн Сегодня 09:34 — Фондовый рынок

В течение марта 2023 года поступления средств в банки под управлением Фонда гарантирования вкладов составили 398,8 млн грн.

Больше всего средств поступило от реализации имущества — 147,8 млн грн, в том числе 76,3 млн грн из которых получено от продажи активов АО «Проминвестбанк», 60,0 млн грн — АО «МЕГАБАНК», 4,6 млн грн — АО АКБ «АРКАДА», 4,2 млн грн — АО «МР БАНК». Еще 92,4 млн грн банки получили от погашения кредитов, 23,6 млн грн — от погашения ценных бумаг, 7,3 млн грн — от аренды имущества, 127,7 млн грн — из других источников поступления (корсчета, исполнительные производства и т.п.).

Всего за первый квартал 2023 сумма поступления средств в банки в управлении Фонда составила 1 559,2 млн грн, в т.ч. 1 200,0 млн грн — от реализации имущества, 176,7 млн грн — от погашения кредитов, 24,6 млн грн — от аренды имущества, 23,6 млн грн — от погашения ценных бумаг, 134,4 млн грн — другие источники (корсчета, исполнительные производства и т.п.).

В целях минимизации негативного влияния последствий войны Фонд обновил условия погашения кредитной задолженности для заемщиков банков под управлением Фонда. В то же время Фонд обращается с просьбой к заемщикам при наличии финансовой возможности продолжать выполнять свои долговые обязательства, чтобы не накапливать кредитную нагрузку.

Кроме того, Фонд напоминает арендаторам недвижимого имущества ликвидируемых банков о порядке внесения арендной платы за пользование недвижимостью, а также о ее возврате банку-арендодателю в случае истечения срока действия договора аренды или прекращения использования арендованного имущества.

Напомним, средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

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