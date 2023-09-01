В Малайзии строят частный город на островах за 100 миллиардов долларов — Finance.ua

В Малайзии строят частный город на островах за 100 миллиардов долларов Сегодня 05:42 — Мир

В Малайзии строят частный город на островах за 100 миллиардов долларов, Фото: Amrita Chandradas for Bloomberg Businessweek

В Малайзии строят частный город на искусственных островах с многоэтажками под названием Forest City. Не до конца реализованный проект стоимостью 100 млрд долларов предусматривает, что там уже может жить 100 тысяч человек.

Об этом пишет The Bloomberg.

Китайский застройщик Country Garden надеется привлечь в общей сложности 700 тысяч человек в Forest City. Пока здесь построено достаточно многоэтажек и бунгало, чтобы разместить 100 тысяч жителей, но утверждается, что проживает около девяти тысяч жителей.

Фото: Amrita Chandradas for Bloomberg Businessweek

Видение проекта Country Garden заключалось в том, чтобы построить четыре искусственных острова в узком проливе между Малайзией и Сингапуром, а затем построить экологически чистый город, который заинтересует иностранцев и богатое население.

Country Garden приступил к рекультивации земли в начале 2014 года. Вскоре застройщик начал привлекать потенциальных покупателей, преимущественно из Китая. Многие приобрели квартиры в строящихся многоэтажках, что было обычной практикой на пике бума недвижимости в КНР.

Фото: Amrita Chandradas for Bloomberg Businessweek

Квартира с двумя спальнями может стоить примерно 165 тысяч долларов. 80% из 26 тысяч жилых единиц на острове было продано, однако некоторые владельцы жилья там до сих пор не появились. Недвижимостью владеют люди из 38 стран, большинство из них граждане Китая.

Строительство приостанавливалось из-за жалоб малайзийского правительства о влиянии проекта на окружающую среду и правительства Сингапура — о возможном влиянии на соседнюю границу. В 2018 году тогдашний премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад раскритиковал проект как «построенный для иностранцев» и финансово недостижимый для большинства жителей страны. «Они могут купить недвижимость, но мы не дадим им визу, чтобы приехать сюда жить», — сказал он тогда. Это побудило Country Garden начать переговоры с правительством о том, чтобы построить несколько домов специально для малазийцев.

Фото: Amrita Chandradas for Bloomberg Businessweek

Планы Country Garden также были усложнены репрессиями китайского правительства против граждан, желающих приобрести недвижимость за границей, а также пандемией коронавируса. В начале августа Country Garden не выплатила купон по двум облигациям, номинированным в долларах, что вызвало беспокойство у инвесторов.

Forest City еще не доказал, что может стать настоящим сообществом. Владение недвижимостью отличается от постоянного проживания, и люди, имеющие достаточно денег, чтобы купить там квартиры, вероятнее всего, будут отсутствующими владельцами, пишет издание.

Витрины в торговом центре в большинстве своем пустые, а самыми популярными являются магазины беспошлинной торговли алкогольными напитками. Они привлекают малазийцев, желающих избежать уплаты высоких налогов на алкоголь в стране.

Частный город будет специальной финансовой зоной, которая предоставит жителям ряд преимуществ, включая многоразовые визы, доступ к квалифицированным работникам, а также единую ставку налога на прибыль в размере 15% для работников интеллектуального труда.

Country Garden когда-то был крупнейшим застройщиком в Китае и имеет 3000 жилищных проектов.

Хмарочос По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.