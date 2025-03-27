В магазинах Польши появились наборы для выживания — Finance.ua
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В магазинах Польши появились наборы для выживания

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В Польше супермаркеты Biedronka начали продавать рюкзаки, которые можно считать эвакуационными комплектами в случае войны или других чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает inPoland.
Рюкзаки содержат набор предметов, необходимых для выживания в экстренных условиях, таких как фонарик с режимом SOS, разжигатель для огня, термоспальник с карабином и свистком. Это полезное снаряжение в ситуациях, когда нужно быстро найти выход из леса или другой опасной местности.
Стоимость рюкзака составляет 129 злотых (1380 грн).
Отмечается, что описание рюкзака не содержит четких указаний, что это «эвакуационный рюкзак», однако его комплектация напоминает инструкции по подготовке к эвакуации на сайте Правительственного центра безопасности Польши (RCB). Рюкзак имеет разнообразные аксессуары, которые полезны при эвакуации или выживании в естественных условиях.
Эти рюкзаки могут быть удобным и доступным вариантом для многих, несмотря на имеющиеся официальные рекомендации по подготовке к эвакуации в Украине и Польше.
Ранее министерство внутренних дел и администрации Польши призвало граждан республики сделать запасы на три дня автономной выживаемости в случае кризисных ситуаций.
Еврокомиссия также рекомендует, чтобы во всех европейских домохозяйствах были запасы воды, медикаментов, батареек и продуктов, чтобы продержаться в течение 72 часов без помощи из внешнего источника в случае кризиса.
По материалам:
Finance.ua
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