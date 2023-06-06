В мае украинцы зарегистрировали рекордное количество подержанных авто — Finance.ua

В мае украинцы зарегистрировали рекордное количество подержанных авто
За прошлый месяц украинский автопарк пополнили почти 15,4 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это на 0,3% больше, чем в апреле.
Об этом сообщает «Укравтопром».
«Проводить сравнение с прошлогодним маем нет смысла, потому что в прошлом году подержанные авто массово ввозили в Украину под „нулевую“ растаможку», — говорят в ассоциации.
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Наибольшая доля в этом сегменте авторынка, как и в предыдущем месяце, принадлежала бензиновым авто — 45%. Далее следуют: дизельные — 36%; электромобили — 12%; авто с ГБО — 5%; гибриды — 2%.
Лидером майских регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf — 1333 ед.;
- Renault Megane — 1230 ед.;
- Škoda Octavia — 840 ед.;
- Volkswagen Passat — 694 ед.;
- Ford Focus — 403 ед.;
- Nissan Leaf — 388 ед.;
- Nissan Qashqai — 360 ед.;
- Volkswagen Touran — 326 ед.;
- Audi A4 — 297 ед.;
- Škoda Fabia — 294 ед.
Средний возраст подержанных легковых автомобилей, перешедших в мае на украинские номера, как и в апреле, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем была Honda Prelude 1992 года выпуска.
Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 69,9 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,2 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период.
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