В мае украинцы зарегистрировали рекордное количество подержанных авто — Finance.ua
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В мае украинцы зарегистрировали рекордное количество подержанных авто

Личные финансы
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В мае украинцы зарегистрировали рекордное количество подержанных авто
В мае украинцы зарегистрировали рекордное количество подержанных авто
За прошлый месяц украинский автопарк пополнили почти 15,4 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это на 0,3% больше, чем в апреле.
Об этом сообщает «Укравтопром».
«Проводить сравнение с прошлогодним маем нет смысла, потому что в прошлом году подержанные авто массово ввозили в Украину под „нулевую“ растаможку», — говорят в ассоциации.
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Наибольшая доля в этом сегменте авторынка, как и в предыдущем месяце, принадлежала бензиновым авто — 45%. Далее следуют: дизельные — 36%; электромобили — 12%; авто с ГБО — 5%; гибриды — 2%.
Лидером майских регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
  • Volkswagen Golf — 1333 ед.;
  • Renault Megane — 1230 ед.;
  • Škoda Octavia — 840 ед.;
  • Volkswagen Passat — 694 ед.;
  • Ford Focus — 403 ед.;
  • Nissan Leaf — 388 ед.;
  • Nissan Qashqai — 360 ед.;
  • Volkswagen Touran — 326 ед.;
  • Audi A4 — 297 ед.;
  • Škoda Fabia — 294 ед.
Средний возраст подержанных легковых автомобилей, перешедших в мае на украинские номера, как и в апреле, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем была Honda Prelude 1992 года выпуска.
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Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 69,9 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,2 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период.
Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравните цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

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По материалам:
Finance.ua
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