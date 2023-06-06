В мае украинцы зарегистрировали рекордное количество подержанных авто — Finance.ua

В мае украинцы зарегистрировали рекордное количество подержанных авто Сегодня 19:02 — Личные финансы

В мае украинцы зарегистрировали рекордное количество подержанных авто

За прошлый месяц украинский автопарк пополнили почти 15,4 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это на 0,3% больше, чем в апреле.

Об этом сообщает «Укравтопром».

«Проводить сравнение с прошлогодним маем нет смысла, потому что в прошлом году подержанные авто массово ввозили в Украину под „нулевую“ растаможку», — говорят в ассоциации.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка, как и в предыдущем месяце, принадлежала бензиновым авто — 45%. Далее следуют: дизельные — 36%; электромобили — 12%; авто с ГБО — 5%; гибриды — 2%.

Лидером майских регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf — 1333 ед.;

Renault Megane — 1230 ед.;

Škoda Octavia — 840 ед.;

Volkswagen Passat — 694 ед.;

Ford Focus — 403 ед.;

Nissan Leaf — 388 ед.;

Nissan Qashqai — 360 ед.;

Volkswagen Touran — 326 ед.;

Audi A4 — 297 ед.;

Škoda Fabia — 294 ед.

Средний возраст подержанных легковых автомобилей, перешедших в мае на украинские номера, как и в апреле, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем была Honda Prelude 1992 года выпуска.

Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 69,9 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,2 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период.

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