В мае рекордно снизились цены на яйца – эксперт — Finance.ua

В мае рекордно снизились цены на яйца – эксперт Сегодня 04:57 — Личные финансы

В мае рекордно снизились цены на яйца – эксперт

В мае зафиксировано рекордное в 2023 году снижение цен на яйца.

Об этом сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Юрий Лупенко, комментируя обнародованные Государственной службой статистики Украины индексы цен на потребительском рынке в мае.

«В мае 2023 года потребительские цены на яйца снизились против апреля на 22,7%, а против декабря предыдущего года — на 28,1%. Цены на этот продукт снижаются уже второй месяц подряд: в апреле против марта они подешевели на 8,7% %, хотя все еще превышают уровень мая 2022 на 124,9%», — рассказал он.

По словам ученого, кроме яиц, в мае среди продуктов питания уменьшились цены на подсолнечное масло (-1,3%), хлеб и хлебопродукты (-0,6%), сахар (-0,4%), макаронные изделия и молоко (-0,2%).

Как отметил Лупенко, в мае потребительские цены выросли на 0,5% против 0,2% в апреле, а на продукты питания — на 0,9% и 0,3% соответственно.

Он подчеркнул, что наибольший рост цен — на 8,7% - произошел по фруктам, цены на которые в апреле снизились на 1,4%.

Эксперт добавил, что еще не оправдались ожидания снижения цен на овощи, которые в мае подорожали на 5,6%, тогда как в апреле против марта — всего на 0,3%.

Вместе с тем, среди других продуктов питания ощутимо выросли потребительские цены на мясо и мясопродукты — на 1,7%, рыбу и продукты из рыбы — на 0,6%, сыр и мягкий сыр — на 0,6%.

В целом динамика потребительских цен свидетельствует об усилении сезонных тенденций на рынке продуктов питания, а рост цен на овощи и фрукты произошел за счет поступления первых ягод и ранних овощей. В последующие месяцы можно ожидать замедления роста цен на эти группы товаров, а по наиболее массовым продуктам — снижения потребительских цен", — подытожил Лупенко.

УНІАН По материалам:

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