В мае импорт топлива грузовиками вырос в 15 раз против марта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В мае импорт топлива грузовиками вырос в 15 раз против марта

Сегодня 15:46Энергетика
37
С начала мая импорт топлива автотранспортом вырос в 15 раз, речным транспортом и железной дорогой — в 5 раз по отношению к марту.
Об этом рассказал Министр энергетики Герман Галущенко в интервью Forbes Украина.
Он рассказал, что с начала полномасштабной войны потребление нефтепродуктов в Украине упало на 72%. Потребности в мае составляют примерно 100 тысяч т бензина и 250 тысяч т дизеля.
«Несомненно, это повлияло на рынок. Мы были вынуждены полностью перестраивать логистику. Мы работаем над увеличением импорта топлива», — добавил Галущенко. По его словам, в мае эта цифра выросла для автомобильного транспорта в 15 раз по сравнению с мартом, речным транспортом и железной дорогой — в 5 раз.
Министр подчеркнул, что объемы импорта растут каждый день, а проблема дефицита топлива будет решена в ближайшее время.
При этом он не исключил недобросовестные действия игроков рынка топлива.
«Очевидно, есть случаи, когда некоторые пытаются максимально заработать на людях в условиях войны. ... Не могу сейчас сказать, кто именно это делает и в каких объемах. Должны быть соответствующие действия силовых структур, Антимонопольного комитета. Они разберутся», — отметил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.