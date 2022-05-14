В мае импорт топлива грузовиками вырос в 15 раз против марта — Finance.ua

В мае импорт топлива грузовиками вырос в 15 раз против марта

Сегодня 15:46 — Энергетика

С начала мая импорт топлива автотранспортом вырос в 15 раз, речным транспортом и железной дорогой — в 5 раз по отношению к марту.

Об этом рассказал Министр энергетики Герман Галущенко в интервью Forbes Украина.

Он рассказал, что с начала полномасштабной войны потребление нефтепродуктов в Украине упало на 72%. Потребности в мае составляют примерно 100 тысяч т бензина и 250 тысяч т дизеля.

«Несомненно, это повлияло на рынок. Мы были вынуждены полностью перестраивать логистику. Мы работаем над увеличением импорта топлива», — добавил Галущенко. По его словам, в мае эта цифра выросла для автомобильного транспорта в 15 раз по сравнению с мартом, речным транспортом и железной дорогой — в 5 раз.

Министр подчеркнул, что объемы импорта растут каждый день, а проблема дефицита топлива будет решена в ближайшее время.

При этом он не исключил недобросовестные действия игроков рынка топлива.

«Очевидно, есть случаи, когда некоторые пытаются максимально заработать на людях в условиях войны. ... Не могу сейчас сказать, кто именно это делает и в каких объемах. Должны быть соответствующие действия силовых структур, Антимонопольного комитета. Они разберутся», — отметил он.

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