В Литве муниципальным советам могут разрешить ограничивать размеры арендной платы за жилье — Finance.ua
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В Литве муниципальным советам могут разрешить ограничивать размеры арендной платы за жилье

Мир
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В Литве муниципальным советам могут разрешить ограничивать размеры арендной платы за жилье
В Литве муниципальным советам могут разрешить ограничивать размеры арендной платы за жилье
В Литве предлагается разрешить муниципальным советам определять максимальный размер арендной платы за жилье на своей территории. Речь идет о жилых помещениях, арендуемых на коммерческих условиях предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами, пишет The Mayor.
Староста парламентской фракции Социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас зарегистрировал такие поправки к Гражданскому кодексу и закону о местном самоуправлении. По его мнению, предложенное правовое регулирование укрепит полномочия самоуправления и позволит решать проблему нехватки жилья.
Из-за резкого увеличения спроса на аренду жилья, особенно в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде люди вынуждены соглашаться на все условия арендодателя из-за повышения цен на аренду.
В настоящее время гражданский кодекс предусматривает, что правительство может принять решение по определению максимальной арендной платы за сдаваемое на коммерческих условиях жилое помещение, но оно этим не пользуется.
Такое регулирование характерно для крупных городов западноевропейских стран (Берлин, Копенгаген и т.п.) и имеет широкую поддержку граждан. Предлагается, чтобы новые положения вступили в силу с 1 января 2023 года.
В Берлине 84% горожан снимают жилье. В городе, который сегодня испытывает острую нехватку жилья, кампания по выкупу жилья государством для сдачи в аренду набрала обороты в начале 2021 года. Однако, несмотря на широкую поддержку, стремление к экспроприации встречает сильное сопротивление — не в последнюю очередь со стороны частных компаний.
Представительница Красного креста Литвы Лука Лескаускайте заявила, что с наступлением осени-зимы в страну могут прибыть еще 60 тысяч украинских беженцев — столько же, сколько сейчас.
По материалам:
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