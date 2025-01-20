В Латвии белорусам и россиянам запретят работать в управлении критической инфраструктурой — Finance.ua
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В Латвии белорусам и россиянам запретят работать в управлении критической инфраструктурой

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В Латвии белорусам и россиянам запретят работать в управлении критической инфраструктурой
В Латвии белорусам и россиянам запретят работать в управлении критической инфраструктурой
Министерство внутренних дел Латвии планирует внести поправки в закон о национальной безопасности. Нововведение предусматривает запрет гражданам россии и беларуси занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой.
Об этом сообщает Delfi.
Эти правки также запретят белорусам и россиянам работать не только в структурах управления критической инфраструктурой Латвии, но и на объектах критической инфраструктуры, имеющих особое значение в европейском масштабе.
Отмечается, что критическая инфраструктура — это объекты, расположенные в Латвии, системы или их части, важные для реализации важных общественных функций, а также здравоохранения, обеспечения безопасности, экономического или социального благосостояния людей.
«В целях укрепления защиты важной для безопасности Латвии и общества критической инфраструктуры поправки предусматривают, что владелец критической инфраструктуры, истинный выгодоприобретатель или правовой собственник должен быть лоялен Латвии и ее Конституции, в то же время ему запрещается оказывать поддержку, в частности информационную, лицам или государствам, угрожающим территориальной неделимости, суверенитету и независимости или конституционному строю демократических государств», — пишет издание.
Эти же поправки подразумевают, что россия или беларусь, ее граждане или юридические лица, зарегистрированные в россии или беларуси, не могут стать собственником, управляющим или истинным бенефициаром критической инфраструктуры или особенно значимой в европейском масштабе инфраструктуры.
В исключительных случаях граждане россии или беларуси смогут работать в критической или европейской критической инфраструктуре только при наличии отдельного разрешения органов государственной безопасности.
По материалам:
РБК-Україна
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