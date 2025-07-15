В Киевской области состоится Finance Security Camp 2025 для специалистов по безопасности финансового сектора — Finance.ua

В Киевской области состоится Finance Security Camp 2025 для специалистов по безопасности финансового сектора Сегодня 15:42

В Киевской области состоится Finance Security Camp 2025 для специалистов по безопасности финансового сектора

25−26 июля 2025 года ведущие специалисты по безопасности банков, страховых компаний, МФО, ломбардов и криптофинансовых компаний соберутся на двухдневный интенсивный тренинг Finance Security Camp 2025. Мероприятие пройдет в загородной резиденции Kidev (с. Чубинское, Киевская обл.).

Организаторы обещают участникам полное погружение в проблематику современных угроз для финансового сектора. Программа кемпа ориентирована на практику и работу с реальными сценариями.

Что ждет участников:

Актуальные угрозы: открытые дискуссии о новых вызовах и уязвимостях в финансовой сфере.

Практические инструменты: участники получат действенные методики по киберзащите, antifraud-системам, внутренней безопасности и управлению рисками.

Интенсивное обучение: программа включает практические сессии, работу с кейсами, воркшопы и мастер-классы от ведущих экспертов отрасли.

Нетворкинг: мероприятие предоставит уникальную возможность для обмена опытом и налаживания профессиональных связей в неформальной обстановке.

В стоимость участия включено проживание (1 ночь), трехразовое питание, кофе-брейки, а также вечерняя неформальная программа. Каждый участник получит доступ ко всем учебным материалам, чек-листам, закрытому чату сообщества и сертификат о прохождении тренинга.

Организаторы подчеркивают, что количество мест ограничено, чтобы обеспечить максимальную эффективность обучения и комфортное взаимодействие между участниками и экспертами.

Узнать подробную программу и зарегистрироваться можно по ссылке: https://short.sb-club.com/financeua-camp

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