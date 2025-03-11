В Киеве состоится Всеукраинский форум по финансовым технологиям: тренды и перспективы — Finance.ua

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В Киеве состоится Всеукраинский форум по финансовым технологиям: тренды и перспективы

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В Киеве состоится Всеукраинский форум по финансовым технологиям: тренды и перспективы
В Киеве состоится Всеукраинский форум по финансовым технологиям: тренды и перспективы
26 марта 2025 года в отеле InterContinental Kyiv состоится Всеукраинский форум по финансовым технологиям, организованный Ассоциацией украинских банков. Мероприятие объединит представителей Национального банка Украины, Министерства экономики, Верховной Рады, ведущих финтех-компаний, международных экспертов в сфере финансов и искусственного интеллекта.
Среди главных тем форума — влияние искусственного интеллекта на финансовый сектор, иностранные инвестиции в финтех-рынок Украины, перспективы небанковских финансовых учреждений и новации в законодательстве, регулирующем финансовую сферу.

Главные темы и дискуссии

Форум станет платформой для обсуждения ключевых трендов финансовой отрасли, в частности:
🔹 Инвестиции в финтех в условиях войны — несмотря на сложную ситуацию, Украина остается привлекательной для иностранных инвесторов. Какие возможности открываются для финансовых компаний?
🔹 Искусственный интеллект в финансах — AI меняет платежные системы, кредитование и финансовый мониторинг. Какие технологические прорывы ожидают украинский рынок?
🔹 Новации в законодательстве — изменения в регулировании финансового сектора, что это означает для небанковских финансовых учреждений и финтех-компаний?
🔹 Эксклюзивные инсайты от ведущих экспертов — участники получат информацию об уникальных исследованиях и прогнозах о будущем финансового рынка.
В Киеве состоится Всеукраинский форум по финансовым технологиям: тренды и перспективы
В форуме примут участие:
✔ Екатерина Рожкова — Первый заместитель Председателя НБУ
✔ Даниил Гетманцев — Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
✔ Ольга Василевская-Смаглюк — Народный депутат Украины, эксперт по вопросам платежных систем
✔ Андрей Телюпа — Заместитель Министра экономики Украины.
✔ Сергей Синченко — CEO Moneyveo, Председатель Комитета АУБ по небанковскому кредитованию
✔ Андрей Кривошапко — CEO NovaPay
✔ Александр Лапко — CEO RozetkaPay
✔ Евгений Саранцов — эксперт по искусственному интеллекту, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы (KMBS).
✔ Александр Карпов — Директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА
и другие ведущие эксперты финансового рынка и финтех-отрасли.
Интервьюеры события:
📌 Сергей Фурса (Инвестиционный банкир, финансовый эксперт)
📌 Дмитрий Кошевой (Главный редактор Интерфакс-Украина)
📌 Андрей Куликов (Журналист, ведущий форума)

Подписание Меморандума об обеспечении ответственного кредитования

В рамках форума запланировано подписание Меморандума об обеспечении ответственного кредитования, что будет способствовать повышению прозрачности финансового рынка, доступности потребительского кредитования, развитию финансовой инклюзии и созданию справедливых условий для всех участников финансовой экосистемы. Это важный шаг к внедрению новых стандартов ответственного кредитования, которые отвечают современным вызовам и международным тенденциям!

Дискуссионные панели и экспертные интервью

На форуме выступят ключевые представители финансового сектора, которые поделятся экспертным мнением о современных вызовах и возможностях рынка. Событие предполагает интерактивные панельные дискуссии, глубокие интервью с лидерами отрасли, а также практические кейсы от ведущих компаний.
Форум открывает уникальные возможности для профессионального развития, стратегического партнерства и внедрения передовых финансовых решений в Украине.

Программа форума по ссылке ⬇️

Всеукраинский форум по финансовым технологиям: тренды и перспективы. 26 марта 2025
Дата: 26 марта
Время начала регистрации: 13:00
Место проведения: InterContinental Kyiv, an IHG Hotel (Большой торжественный зал)
Адрес: Киев, улица Большая Житомирская, 2A
📩 За дополнительной информацией обращайтесь:
📧 secret@aub.org.ua
📞 +38 067 215 46 19
Пресс-центр Ассоциации украинских банков
press@aub.org.ua
По материалам:
Finance.ua
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