В Крыму «национализировали» 500 объектов недвижимости украинских физ- и юрлиц, в частности, олигархов — Finance.ua

В Крыму «национализировали» 500 объектов недвижимости украинских физ- и юрлиц, в частности, олигархов
Так называемые власти Крыма приняли решение о «национализации» имущества «иностранных граждан и государств, совершающих по отношению к россии недружественные действия» — в перечень вошли около 500 объектов недвижимости.
Об этом сообщил так называемый спикер госсовета Крыма Владимир Константинов в Telegram.
«Работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества приспешников киевского режима в Крыму продолжится», — написал он.
В список национализированных объектов, принадлежащих разным предприятиям и банкам, туристической, спортивной инфраструктуре, вошли, в частности:
- жилые, нежилые помещения и участки украинских банков «Финансы и кредит», «Укрсиббанк», «Имэксбанк», «Пиреус банк», «Укрэксимбанк» и других;
- база и участок на берегу моря в Орджоникидзе (Феодосия) футбольного клуба «Динамо Киев»;
- кинотеатр «Сатурн IMAX» в Ялте (принадлежит экс-премьер-министру Арсению Яценюку);
- пансионаты «Севастополь», «Горное солнце», «Горняк», «Солнечный», «Свет шахтера», принадлежащие предприятиям олигарха Рината Ахметова;
- земли и недостройка в Симеизе экс-нардепа Нестора Шуфрича;
- Центр водного спорта в Партените, принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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