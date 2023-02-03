В Крыму «национализировали» 500 объектов недвижимости украинских физ- и юрлиц, в частности, олигархов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Крыму «национализировали» 500 объектов недвижимости украинских физ- и юрлиц, в частности, олигархов

Фондовый рынок
969
В Крыму «национализировали» 500 объектов недвижимости украинских физ- и юрлиц, в частности, олигархов
В Крыму «национализировали» 500 объектов недвижимости украинских физ- и юрлиц, в частности, олигархов
Так называемые власти Крыма приняли решение о «национализации» имущества «иностранных граждан и государств, совершающих по отношению к россии недружественные действия» — в перечень вошли около 500 объектов недвижимости.
Об этом сообщил так называемый спикер госсовета Крыма Владимир Константинов в Telegram.
«Работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества приспешников киевского режима в Крыму продолжится», — написал он.
Читайте также
В список национализированных объектов, принадлежащих разным предприятиям и банкам, туристической, спортивной инфраструктуре, вошли, в частности:
  • жилые, нежилые помещения и участки украинских банков «Финансы и кредит», «Укрсиббанк», «Имэксбанк», «Пиреус банк», «Укрэксимбанк» и других;
  • база и участок на берегу моря в Орджоникидзе (Феодосия) футбольного клуба «Динамо Киев»;
  • кинотеатр «Сатурн IMAX» в Ялте (принадлежит экс-премьер-министру Арсению Яценюку);
  • пансионаты «Севастополь», «Горное солнце», «Горняк», «Солнечный», «Свет шахтера», принадлежащие предприятиям олигарха Рината Ахметова;
  • земли и недостройка в Симеизе экс-нардепа Нестора Шуфрича;
  • Центр водного спорта в Партените, принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.