В Крыму «национализировали» 500 объектов недвижимости украинских физ- и юрлиц, в частности, олигархов — Finance.ua

В Крыму «национализировали» 500 объектов недвижимости украинских физ- и юрлиц, в частности, олигархов 03.02.2023, 15:47 — Фондовый рынок

В Крыму «национализировали» 500 объектов недвижимости украинских физ- и юрлиц, в частности, олигархов

Так называемые власти Крыма приняли решение о «национализации» имущества «иностранных граждан и государств, совершающих по отношению к россии недружественные действия» — в перечень вошли около 500 объектов недвижимости.

Об этом сообщил так называемый спикер госсовета Крыма Владимир Константинов в Telegram

«Работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества приспешников киевского режима в Крыму продолжится», — написал он.

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В список национализированных объектов, принадлежащих разным предприятиям и банкам, туристической, спортивной инфраструктуре, вошли, в частности:

жилые, нежилые помещения и участки украинских банков «Финансы и кредит», «Укрсиббанк», «Имэксбанк», «Пиреус банк», «Укрэксимбанк» и других;

база и участок на берегу моря в Орджоникидзе (Феодосия) футбольного клуба «Динамо Киев»;

кинотеатр «Сатурн IMAX» в Ялте (принадлежит экс-премьер-министру Арсению Яценюку);

пансионаты «Севастополь», «Горное солнце», «Горняк», «Солнечный», «Свет шахтера», принадлежащие предприятиям олигарха Рината Ахметова;

земли и недостройка в Симеизе экс-нардепа Нестора Шуфрича;

Центр водного спорта в Партените, принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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