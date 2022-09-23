В Конгрессе США изучают сотрудничество JPMorgan и Citi с энергокомпаниями рф — Finance.ua
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В Конгрессе США изучают сотрудничество JPMorgan и Citi с энергокомпаниями рф

Фондовый рынок
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На публичных слушаниях в Конгрессе США 19 сентября конгрессмен Брэд Шерман спросил гендиректора JP Morgan Джейми Даймона и гендиректора Citigroup Джейн Фрейзер о продолжении их бизнеса с российскими энергокомпаниями и трейдерами. Они не смогли дать исчерпывающих ответов, разрывают ли они бизнес-связи с россией, пытаясь уклониться от прямых ответов.
Об этом пишет общественная организация Razom we stand.
Отмечается, что гендиректоров JP Morgan и Citigroup спросили о продолжении сотрудничества их банков с российскими компаниями и трейдерами, включая «Газпром», «ЛУКойл» и «Витол».
При этом оба гендиректора не смогли дать исчерпывающих ответов.
"Однако из их заявлений стало ясно, что оба банка продолжают вести дела с российскими компаниями, способствующими финансированию военной агрессии путина.
Между Даймоном и конгрессменом Шерманом даже возникла короткая перепалка, которая прекратилась только после требования председательствующей на слушаниях конгрессвумен Максин Уотерс соблюдать протокол", — говорится в сообщении.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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