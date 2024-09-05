В компании из Китая работников просят вернуть излишнюю зарплату за 5 лет работы — Finance.ua
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В компании из Китая работников просят вернуть излишнюю зарплату за 5 лет работы

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Работники China Merchants FM должны вернуть зарплату, превысившую 3 млн юаней за последние пять лет. Такими мерами правительство продвигает равенство.
Об этом сообщает Reuters.
Руководитель одного из 10 крупнейших китайских фондов попросил топ-менеджеров вернуть зарплату, полученную за последние пять лет, превышающую новый лимит, в рамках правительственной инициативы, направленной на содействие экономическому равенству.
China Merchants Fund Management хочет, чтобы руководители вернули доход, превышающий лимит в 3 миллиона юаней (421 тыс. долл.), установленный в этом году на каждый год с 2019 по 2023 год.
Ограничение зарплат и отзыв зарплат стали способами, посредством которых государственные компании могут присоединиться к правительственной кампании «всеобщего процветания», которая с 2021 года направлена ​​на преодоление социального неравенства и неравенства доходов в связи с замедлением темпов экономического роста.
Сообщается, что в первой половине этого года аудиторы из Национального аудиторского офиса посетили China Merchants FM и около десятка управляющих фондами, что подчеркивает усиление контроля над сектором.
Аудиторы считают, что зарплаты в некоторых фирмах слишком высокие, и просят установить лимиты на зарплаты и вернуть деньги.
По материалам:
Економічна Правда
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