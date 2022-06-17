В Китае заявили, что продолжат наращивать промышленную экономику — Finance.ua

В Китае заявили, что продолжат наращивать промышленную экономику

Сегодня 06:06

Несмотря на растущее понижательное давление на промышленную экономику Китая, в Министерстве промышленности и информатизации КНР в четверг заявили о готовности усилить поддержку этого сектора в рамках усилий по стабилизации экономических основ страны. Об этом отмечено в сообщении Информационного агентства Синьхуа.

«Необходимо ускорить реализацию пакета политических мер, таких как снижение налогов и сборов, чтобы помочь предприятиям как можно скорее преодолеть трудности», — отметила представитель ведомства Тао Цин.

Она заявила, что министерство приложит все усилия для обеспечения беспрепятственной работы производственных цепочек, добавив, что будут приняты меры для содействия взаимодействию между предприятиями-участниками производственных цепочек в ключевых отраслях, таких как автомобилестроение и производство интегральных схем, а также для устранения проблемных мест в ключевых регионах.

По ее словам, министерство будет наращивать свою помощь малым и средним предприятиям и координировать свои действия с другими ведомствами для оптимизации деловой среды.

«Кроме того, также будут предприняты усилия для стимулирования потребления и расширения эффективных инвестиций в промышленный сектор», — заявила Тао Цин.

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