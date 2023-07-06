В Китае запускают возможность платить взмахом руки — Finance.ua

В Китае запускают возможность платить взмахом руки Сегодня 18:00 — Финтех и Карты

В Китае запускают возможность платить взмахом руки

Китайская технологическая компания Tencent запускает новый платежный сервис, позволяющий пользователям совершать транзакции с помощью ладони.

Об этом пишет hypebeast.com.

Будет работать нововведение на основе программного обеспечения WeChat Pay. Сначала его протестируют в Пекине на линии метрополитена, по которой пассажиры добираются в аэропорт китайской столицы.

Как это будет работать? Чтобы оплатить проезд, необходимо подержать руку над специальным сканером. Они уже находятся на некоторых турникетах станций метро. Платеж производится автоматически.

Технология работает на основе искусственного интеллекта. Он обрабатывает сканы отпечатков ладоней, а также расположение вен.

Равномерно Palm Payments будет распространяться в кабинетах, торговых центрах и магазинах, кампусах колледжей и ресторанах Пекина. Только после этого система может появиться в других городах Китая.

Ожидается, что развитие разработки будут тщательно отслеживать местные власти, поскольку уже возникли вопросы безопасности хранения биометрических данных. Но пока этот вопрос не поднимается, поскольку расплачиваться ладонью могут только пользователи, которые зарегистрировались и прошли верификацию в WeChat Pay, а также дали согласие на использование личных данных.

«Стремясь повысить эффективность и значительно упростить работу с пользователем, мы делаем новые технологии более удобными для пожилых людей и доступными для людей с ограниченными возможностями», — говорится в заявлении Tencent.

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