В Китае создали шестиногого робота-поводыря для слабовидящих (фото) — Finance.ua

В Китае создали шестиногого робота-поводыря для слабовидящих (фото) 30.06.2024, 00:12 — Технологии&Авто

В Китае создали шестиногого робота-поводыря для слабовидящих (фото)

Шестиногого работа-поводыря для людей с нарушениями зрения разработала исследовательская группа из китайского Шанхайского университета.

Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.

Исследователи заявили, что робот может решить проблему нехватки в стране собак-поводырей.

«Мы считаем, что наш робот будет функционировать как „пара глаз“ для людей с нарушениями зрения», — заявил профессор Гао Фен из Школы машиностроения.

По данным Китайской ассоциации, людей с ограниченными возможностями по зрению в Китае насчитывается более 17 млн человек.

Однако из-за высоких затрат на разведение и длительное обучение по всей стране действует лишь четыре сотни собак-поводырей, а это значит, что на каждых 40 тыс. человек с нарушениями зрения в Китае доступна только одна собака-поводырь.

Робот имеет возможность визуального восприятия окружающей среды, что позволяет ему автономно перемещаться к месту назначения, избегать помех и распознавать светофоры.

Он использует мультисенсорную систему восприятия «видеть, слышать, спрашивать и воспринимать».

Робот использует передовые алгоритмы машинного обучения, что позволяет автоматически избегать препятствий с высокой степенью стабильности и безопасности. В настоящее время он проходит полевые испытания.

Українські Новини По материалам:

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