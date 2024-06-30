В Китае создали шестиногого робота-поводыря для слабовидящих (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Китае создали шестиногого робота-поводыря для слабовидящих (фото)

Технологии&Авто
27
В Китае создали шестиногого робота-поводыря для слабовидящих (фото)
В Китае создали шестиногого робота-поводыря для слабовидящих (фото)
Шестиногого работа-поводыря для людей с нарушениями зрения разработала исследовательская группа из китайского Шанхайского университета.
Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.
Исследователи заявили, что робот может решить проблему нехватки в стране собак-поводырей.
«Мы считаем, что наш робот будет функционировать как „пара глаз“ для людей с нарушениями зрения», — заявил профессор Гао Фен из Школы машиностроения.
В Китае создали шестиногого робота-поводыря для слабовидящих (фото)
По данным Китайской ассоциации, людей с ограниченными возможностями по зрению в Китае насчитывается более 17 млн человек.
Однако из-за высоких затрат на разведение и длительное обучение по всей стране действует лишь четыре сотни собак-поводырей, а это значит, что на каждых 40 тыс. человек с нарушениями зрения в Китае доступна только одна собака-поводырь.
Робот имеет возможность визуального восприятия окружающей среды, что позволяет ему автономно перемещаться к месту назначения, избегать помех и распознавать светофоры.
В Китае создали шестиногого робота-поводыря для слабовидящих (фото)
Он использует мультисенсорную систему восприятия «видеть, слышать, спрашивать и воспринимать».
Робот использует передовые алгоритмы машинного обучения, что позволяет автоматически избегать препятствий с высокой степенью стабильности и безопасности. В настоящее время он проходит полевые испытания.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.