В Китае создали робота-полицейского с ИИ, который автономно ловит преступников — Finance.ua

В Китае создали робота-полицейского с ИИ, который автономно ловит преступников 18.10.2024, 07:41 — Финтех и Карты

Китайские ученые из Чжэцзянского университета разработали робота-полицейского с ИИ, который автономно ловит преступников. Робот RTG имеет сферическую форму и может атаковать со скоростью 35 км/ч.

Робот имеет функции слежения, боя, захвата. Выдерживает удары, не опрокидывается, всегда стабилизируется. Умный алгоритм позволяет преследовать цель в любых условиях.

Он также не нуждается в картах или навигациях, умеет сам корректировать траекторию. На суше робот катится, а в воде двигается с помощью винта.

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