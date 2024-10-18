В Китае создали робота-полицейского с ИИ, который автономно ловит преступников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Китае создали робота-полицейского с ИИ, который автономно ловит преступников

Финтех и Карты
199
Китайские ученые из Чжэцзянского университета разработали робота-полицейского с ИИ, который автономно ловит преступников. Робот RTG имеет сферическую форму и может атаковать со скоростью 35 км/ч.
Робот имеет функции слежения, боя, захвата. Выдерживает удары, не опрокидывается, всегда стабилизируется. Умный алгоритм позволяет преследовать цель в любых условиях.
Он также не нуждается в картах или навигациях, умеет сам корректировать траекторию. На суше робот катится, а в воде двигается с помощью винта.
Сравнить и взять кредит наличными и онлайн в украинских банках и финансовых организациях
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.