В Китае создали эффективную замену бойлерам (видео) — Finance.ua

В Китае создали эффективную замену бойлерам (видео) Сегодня 23:20 — Финтех и Карты

Китайская компания Midea разработала высокоэффективный водонагреватель с тепловым насосом, который станет хорошей заменой традиционным бойлерам и газовым котлам. Подробности производитель раскрыл в своем официальном пресс-релизе.

Традиционно горячую воду в быту получают энергоемкими методами, например электрические нагреватели (бойлеры) или газовые системы нагрева воды, что может привести к высоким затратам на энергию и значительным выбросам углерода. Но в последние годы большой скачок совершила технология тепловых насосов, которые сами не производят тепло, но передают его воде из воздуха, значительно сокращая потребление энергии.

Традиционный электрический водонагреватель производит до 1 кВт тепла на 1 кВт потребляемой мощности. Новый водонагреватель с тепловым насосом от Midea может производить до 4 кВт тепла на 1 кВт потребляемой мощности, то есть работает в четыре раза эффективнее и экономнее.

По словам Midea, он призван сократить счета за коммунальные услуги и загрязнение атмосферы углеродом. В США, где насосы планируют продавать в первую очередь, годовая экономия может достигнуть 75% при стоимости электроэнергии в $0,14/кВт*ч.

Новый насос можно установить при строительстве нового дома или заменить существующие системы. Ручки и клапан расположены так, чтобы их было легко смонтировать, а совместимость с имеющимися установками значительно упрощает процесс.

Оборудование также оснащено системой предотвращения утечек, автоматическим запорным клапаном и защитой от замерзания для надежной работы при температуре от -15°C до 46 °C. С номинальной мощностью нагрева 91 галлон (344 литра) за час насос обеспечивает достаточное количество горячей воды для среднего домохозяйства. Кроме того, инверторный вентилятор с шумом до 49,5 дБА обеспечивает тихую работу в жилых помещениях.

Тепловой насос имеет три режима работы: Heat-Pump Only ECONOMY для максимальной экономии, E-Heater для быстрого нагрева и сбалансированный гибридный режим. Владельцы могут через Wi-Fi удаленно управлять системой, чтобы оптимально тратить электроэнергию.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.