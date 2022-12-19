В Китае презентовали большой семейный электрокроссовер за $15 750 (фото) — Finance.ua

В Китае презентовали большой семейный электрокроссовер за $15 750 (фото) Сегодня 22:40 — Фондовый рынок

Китайская компания Livan показала недорогой электрокроссовер RL9. Он поступает в продажу по цене от 109 900 до 129 900 юаней ($15 750 — 18 600). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Бренд Livan ранее был известен как Lifan и его модели продавались в Украине. Недавно его название изменили. Электромобиль Livan RL9 разработан совместно с Geely и является электрической версией модели Haoyue

Кроссовер достигает 4845 мм в длину при колесной базе 2825 мм. У него рельефный дизайн с высоким капотом и расширенными крыльями.

На выбор предлагают версии на 6 и 7 мест, а объем багажника со сложенными сиденьями составляет 2360 л. На передней панели установлены 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель и сенсорный дисплей мультимедиа.

Комплектация Livan RL9 включает в себя проекцию на лобовое стекло, панорамную крышу, электропривод двери багажника и беспроводную зарядку для смартфонов.

Фокус По материалам:

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