В Китае презентовали 1000-сильного конкурента Hummer EV — Finance.ua

В Китае презентовали 1000-сильного конкурента Hummer EV Сегодня 03:35 — Технологии&Авто

В Китае презентовали 1000-сильного конкурента Hummer EV

На автошоу в Чэнду презентовали новый Dongfeng Menshi. Сверхмощный электрический внедорожник поступит в производство в 2023 году. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Dongfeng Menshi называют китайским конкурентом GMC Hummer EV. Это неудивительно, ведь именно Dongfeng занимается выпуском лицензионных копий Hummer H1 и его военной версии HMMWV.

Dongfeng Menshi — полностью самостоятельная разработка и уже не имеет ничего общего с Hummer. Для других стран ее могут переименовать в Dongfeng Warrior (оба названия переводятся как «воин»).

Модель предложат как четырехдверный внедорожник M-Terrain и двухдверный пикап M-Terrain S. Новый Dongfeng Menshi отличается брутальным рубленным дизайном с обилием углов, массивными бамперами и выраженными колесными арками. Автомобили достигают около 5,2 м в длину.

В салоне руль приплюснут сверху и снизу, а показания приборов выведены на небольшой экран. На центральной панели установлен крупный дисплей мультимедиа.

Китайский внедорожник предложат в двух очень мощных вариантах с двумя моторами и полным приводом. Начальная версия получила 816-сильную установку с батареей емкостью 65,88 кВт∙ч и бензиновым мотор-генератором. Запас хода превышает 800 км.

В топовой версии мощность составляет 1070 л. с. Генератора у нее нет, но установлена более емкая батарея на 140 кВт∙ч. Внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 4,2 с и может проехать свыше 500 км без подзарядки.

Для бездорожья Dongfeng Menshi получил три блокируемых дифференциала и пневмоподвеску, позволяющую увеличить клиренс на 105 мм. Кроме того, у него управляемые задние колеса и подобно GMC Hummer EV он способен ездить боком.

Фокус По материалам:

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