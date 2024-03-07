В Китае представили совершенно новый Nissan Pathfinder (фото) — Finance.ua
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В Китае представили совершенно новый Nissan Pathfinder (фото)

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В Китае представили совершенно новый Nissan Pathfinder (фото)
В Китае представили совершенно новый Nissan Pathfinder (фото)
Новый Nissan Pathfinder 2024 года официально вышел на рынок Китая. Обновленный автомобиль отличается своими габаритами (длина 5130 мм, колесная база — 2900 мм) и футуристическим внешним видом (особенно на фоне американского Pathfinder).
Кроссовер предложили в пяти комплектациях: две с передним приводом и семью местами, три — с полным приводом (шесть или семь мест).
В салоне — два экрана с диагональю 12,3 дюйма, информационно-развлекательная система дополнена фирменной технологией Nissan Connect 2.0 для связи с разными мобильными устройствами. Есть система интеллектуального вождения ProPilot, в состав которой входит улучшенный адаптивный круиз-контроль.
Nissan Pathfinder 2024 получил техническую начинку от Infiniti QX60 — это 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 252 л.с., сочетающийся с 9-ступенчатым «автоматом» ZF.
По материалам:
mmr.ua
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