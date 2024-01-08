В Китае представили премиальные электрокары с автопилотом и запасом хода до 1000 км (фото) — Finance.ua

В Китае представили премиальные электрокары с автопилотом и запасом хода до 1000 км (фото) 08.01.2024, 00:19 — Технологии&Авто

Yuanhang Y6

Китайский бренд Dayun, известный в Украине своими грузовиками, представил легковые электромобили. Кроссовер Yuanhang H8 и седан Yuanhang Y6 поступят в продажу с начала 2024 года.

Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

5,27-метровый четырехместный седан Dayun Yuanhang Y6 и шестиместный кроссовер Yuanhang H8 длиной 5,23 м построены на одной платформе. Седан стоит 329 800 — 529 800 юаней ($45 100 — 73 000), а кроссовер — от 349 800 до 559 800 юаней ($49 200 — 78 800).

Автомобили отличаются элегантным дизайном с плавными обводами кузова. В салоне установлен виртуальный щиток приборов и 17,4-дюймовый портретный дисплей, а еще отдельный тачскрин есть у задних пассажиров.

Dayun Yuanhang H8

Модели позиционируют как премиальные, поэтому в украшении использована кожа. Оснащение охватывает проекцию на лобовое стекло, функцию распознавания лица, акустику с 27 динамиками, систему полуавтономного вождения, электропривод, вентиляцию и массаж сидений. Зарядка батареи в быстром режиме на 80% занимает 30 минут.

Китайские электромобили предложены в 340-сильной заднеприводной версии и полноприводных вариантах мощностью 680 и 707 л.с. Топовый седан Dayun Yuanhang Y6 разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с, а кроссовер Yuanhang H8 — за 3,8 с. Максимальная скорость обеих моделей ограничена на 210 км/ч.

На выбор доступны аккумуляторные батареи емкостью 88,4, 100 и 150 кВт∙ч. Запас хода Yuanhang H8 составляет 560−950 км, а Yuanhang Y6 — от 620 до 1020 км.

Фокус По материалам:

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