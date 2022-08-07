В Китае муниципальный банк выдал первый кредит в цифровых юанях — Finance.ua
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В Китае муниципальный банк выдал первый кредит в цифровых юанях

Финтех и Карты
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В Китае муниципальный банк выдал первый кредит в цифровых юанях
В Китае муниципальный банк выдал первый кредит в цифровых юанях
Сельскохозяйственный коммерческий банк Чжанцзягана Agricultural Trade Bank объявил о выдаче кредита в размере 500 тысяч цифровых юаней (e-CNY). Кредит был выдан после единогласного одобрения городским регулятором.
Об этом сообщает местное издание Sohu.
Известно, что заемщиком является компания, производящая оборудование для защиты окружающей среды для сталелитейных заводов в провинции Сучжоу. Как отметила организация, в связи с увеличением количества счетов-фактур клиентов она решила поэкспериментировать с новым методом кредитования, при котором кредит выдается непосредственно на цифровой кошелек e-CNY. Название компании не сообщается.

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В начале недели Народный банк Китая заявил, что планирует расширить количество тестовых площадок для цифрового юаня, расположенных в 15 провинциях. В своем последнем отчете от 31 мая центральный банк зарегистрировал 264 миллиона сделок с цифровой валютой на общую сумму 83 млрд юаней ($12,29 млрд) с момента ее создания. Более 4,567 миллиона торговых терминалов по всему Китаю принимают цифровой юань как способ оплаты.
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По материалам:
cryptomisto
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