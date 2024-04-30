На уровне Западной Европы НБУ оценил количество платежей и переводов в Украине — Finance.ua

На уровне Западной Европы НБУ оценил количество платежей и переводов в Украине Сегодня 14:05 — Финтех и Карты

На уровне Западной Европы НБУ оценил количество платежей и переводов в Украине

Каждый украинец за полгода осуществляет в среднем 90 безналичных операций с платежными картами и 41 кредитный перевод.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

и т. д. Как отметили в пресс-службе, использование в Украине кредитовых трансферов и платежных карт для безналичных расчетов сопоставимо с такими странами, как Франция и Германия, опережает показатели Италии, Венгрии, Румынии, уступает странам Балтии, Нидерландам

Мгновенные платежи

Как отметил Андрей Поддерегин, директор Департамента платежных систем и инновационного развития, центральные банки как катализаторы изменений на платежном рынке способствуют внедрению мгновенных кредитных переводов.

«Сегодня все центральные банки настойчиво работают над развитием и распространением мгновенных кредитных переводов, которые являются новым инструментом, который позволит уменьшить расходы поставщиков платежных услуг и стоимость платежей для пользователей», — сказал он.

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По его словам, мгновенные кредитовые переводы, гарантированно зачисляемые на счет получателя средств в течение 10 секунд, открывают совершенно новые возможности для создания инновационных сервисов для участников платежного рынка.

НБУ также работает над введением в Украине функционала мгновенных платежей в системе электронных платежей (СЭП) НБУ. Ожидается, что они будут работать в I квартале 2025 года.

«В настоящее время мы разработали формулу, которая будет способствовать успешному внедрению мгновенных платежей, основой которой является обеспечение мгновенного выполнения платежных операций (от 2 до 10 секунд), доступность для всех пользователей, использование удобных способов обмена реквизитами, единого пользовательского опыта, единых принципов тарификации и торговой марки», — сказал Поддерегин.

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По данным НБУ, украинцы в течение второго полугодия 2023 года провели более 5 млрд безналичных операций. Из них треть (1,7 млрд) — осуществлялась без использования платежных карт (кредитовые переводы). В то же время больший объем средств перечислялся именно через кредитные переводы (57% против 43%, которые приходились на сумму безналичных операций с платежными картами).

Напомним, по данным НБУ, в 2023 году средняя сумма сделки с платежными картами в торговой сети составляла 325 гривен, по оплате товаров и услуг в сети Интернет — 490 гривен, по переводу с карты на карту — 1 972 гривен.

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