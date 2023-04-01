В Китае был замечен первый седан Exeed (фото) — Finance.ua

В Китае был замечен первый седан Exeed (фото) 01.04.2023, 00:49 — Фондовый рынок

Первый седан китайской компании Exeed был сфотографирован во время испытаний.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на Autohome.com.

Автомобиль пока имеет несерийную оптику, однако сам кузов полностью лишен пленки для маски.

На шпионских фотографиях изображен Exeed E03, патентные изображения которого еще 2 марта 2023 года появились на официальном сайте китайского Минпрома. Его внешность выполнена в стилистике концепта AtlantiX. На местном рынке модель появится к концу 2023 года.

Авто базируется на оригинальной платформе E0X. Силовая установка пока не раскрывается, однако известно, что она будет электрической. Ускорение до первой «сотни» займет всего 3 с. Запас хода на одной зарядке составит 700 км. При этом зарядить батарею с 10 до 80% можно всего за 10 минут при использовании устройств быстрой зарядки.

В конце 2022 года Exeed открыл предварительный заказ на флагманский кроссовер Yaoguang в Китае.

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MMR По материалам:

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