В «Киевтеплоэнерго» назвали 6 способов экономии электроэнергии — Finance.ua

В «Киевтеплоэнерго» назвали 6 способов экономии электроэнергии Вчера 09:03 — Личные финансы

Простые советы помогут рационально пользоваться бытовыми приборами и экономить энергию.

Об этом пишет «Киевтеплоэнерго».

Холодильник должен стоять подальше от плиты и радиаторов.

Из-за высокой температуры увеличивается нагрузка на компрессор, что приводит к использованию большего количества электроэнергии и к уменьшению срока службы прибора. Расстояние от холодильника до стены должно составлять не менее 5 см. Неправильно расположенный холодильник потребляет до 30% больше энергии.

Стиральную машину загружайте на разрешенный максимум.

При частичной загрузке потребляется почти столько же энергии, как и при полной. Обратите внимание на температуру стирки, ведь 90% энергии уходит именно на нагрев воды. Так же на максимум загружайте и посудомоечную машину.

В электрочайнике кипятите только необходимое количество воды.

Также регулярно очищайте его от накипи — это повысит теплопроводность и снизит потребление электроэнергии.

Утюжить начинайте с тех вещей, которые требуют более низкой температуры, затем добавляйте температуру и продолжайте гладить другие вещи.

Установите бойлер на оптимальную температуру.

Если она слишком высока — это лишние затраты и дополнительная нагрузка на прибор. Не выключайте бойлер из сети, ведь на поддержание температуры тратится меньше энергии, чем на нагрев с нуля.

При приготовлении пищи на электроплите пользуйтесь посудой с крышкой.

Пища приготовится быстрее, а электроэнергии будет потреблено меньше. Выключайте конфорку за несколько минут до приготовления.

При необходимости замените все бытовые приборы на экономные с классом энергоэффективности А, А+, А++ или А+++.

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