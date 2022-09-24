В «Киевтеплоэнерго» назвали 6 способов экономии электроэнергии — Finance.ua
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В «Киевтеплоэнерго» назвали 6 способов экономии электроэнергии

Личные финансы
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Простые советы помогут рационально пользоваться бытовыми приборами и экономить энергию.
Об этом пишет «Киевтеплоэнерго».
Холодильник должен стоять подальше от плиты и радиаторов.
Из-за высокой температуры увеличивается нагрузка на компрессор, что приводит к использованию большего количества электроэнергии и к уменьшению срока службы прибора. Расстояние от холодильника до стены должно составлять не менее 5 см. Неправильно расположенный холодильник потребляет до 30% больше энергии.
Стиральную машину загружайте на разрешенный максимум.
При частичной загрузке потребляется почти столько же энергии, как и при полной. Обратите внимание на температуру стирки, ведь 90% энергии уходит именно на нагрев воды. Так же на максимум загружайте и посудомоечную машину.
В электрочайнике кипятите только необходимое количество воды.
Также регулярно очищайте его от накипи — это повысит теплопроводность и снизит потребление электроэнергии.
Утюжить начинайте с тех вещей, которые требуют более низкой температуры, затем добавляйте температуру и продолжайте гладить другие вещи.
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Установите бойлер на оптимальную температуру.
Если она слишком высока — это лишние затраты и дополнительная нагрузка на прибор. Не выключайте бойлер из сети, ведь на поддержание температуры тратится меньше энергии, чем на нагрев с нуля.
При приготовлении пищи на электроплите пользуйтесь посудой с крышкой.
Пища приготовится быстрее, а электроэнергии будет потреблено меньше. Выключайте конфорку за несколько минут до приготовления.
При необходимости замените все бытовые приборы на экономные с классом энергоэффективности А, А+, А++ или А+++.
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По материалам:
Finance.ua
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