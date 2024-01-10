В Киевской области введены в эксплуатацию еще 2 моста — Finance.ua
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В Киевской области введены в эксплуатацию еще 2 моста

Казна и Политика
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В Киевской области отремонтировали и ввели в эксплуатацию еще два моста на дорогах, поврежденные в результате российской вооруженной агрессии.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко.
«Капитально отремонтировали и ввели в эксплуатацию такие мосты: на автомобильной дороге Победа — Барышевка, на автомобильной дороге Корнеевка — Недра — Згуровка — Березань», — рассказал Кравченко.
Также глава ОВА сообщил, что завершается ремонт моста на автомобильной дороге Ворзель — Забучье через Михайловку-Рубежовку, который был поврежден в результате вооруженной агрессии рф. Общая протяженность мостового сооружения составляет 48 м.
По словам Кравченко, в результате боевых действий в Киевской области поврежден 21 мост на автодорогах, часть из них начали капитально ремонтировать в 2023 году.
По материалам:
Економічна Правда
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