В Киевской области «Укрэнерго» и ДТЭК поручили ускорить выход на графики электроснабжения — Finance.ua
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В Киевской области «Укрэнерго» и ДТЭК поручили ускорить выход на графики электроснабжения

Энергетика
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В Киевской области «Укрэнерго» и ДТЭК поручили ускорить выход на графики электроснабжения
В Киевской области «Укрэнерго» и ДТЭК поручили ускорить выход на графики электроснабжения
Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской области поручила «Укрэнерго» и «ДТЭК» как можно быстрее выйти на понятные для жителей Киевской области графики электроснабжения.
Об этом заявил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
Комиссия дала поручение «Укрэнерго» и «ДТЭК» как можно быстрее выйти на понятные для жителей Киевщины графики электроснабжения и обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение.
«Укрэнерго» и «ДТЭК» должны четко и понятно информировать людей о ходе восстановительных работ поврежденной энергоинфраструктуры и введении графиков электроснабжения. Также важно, чтобы свет подавался справедливо всем жителям Киевщины. Это подчеркивается отдельно", — сказал Кулеба.

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По его словам, по состоянию на данный момент ситуация в громадах, где отсутствовал свет более 48 часов, постепенно улучшается. Это Бучанский и Вышгородский, часть Обуховского и Фастовского районов.
«Там уже возобновляется электроснабжение и принимаются дополнительные меры, чтобы выйти на графики», — пояснил он.
Кроме того, районным военным администрациям и органам местного самоуправления было поручено обеспечить полноценную работу систем тепло- и водоснабжения, больниц и другой критической инфраструктуры.
«В кратчайшие сроки будут развернуты дополнительные Пункты Несокрушимости и пункты обогрева в громадах. Будет обеспечен подвоз воды туда, где это нужно», — добавил глава Киевской ОВА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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