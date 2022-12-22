В Киевской области «Укрэнерго» и ДТЭК поручили ускорить выход на графики электроснабжения — Finance.ua

В Киевской области «Укрэнерго» и ДТЭК поручили ускорить выход на графики электроснабжения Сегодня 19:32 — Энергетика

В Киевской области «Укрэнерго» и ДТЭК поручили ускорить выход на графики электроснабжения

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской области поручила «Укрэнерго» и «ДТЭК» как можно быстрее выйти на понятные для жителей Киевской области графики электроснабжения.

Об этом заявил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

Комиссия дала поручение «Укрэнерго» и «ДТЭК» как можно быстрее выйти на понятные для жителей Киевщины графики электроснабжения и обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение.

«Укрэнерго» и «ДТЭК» должны четко и понятно информировать людей о ходе восстановительных работ поврежденной энергоинфраструктуры и введении графиков электроснабжения. Также важно, чтобы свет подавался справедливо всем жителям Киевщины. Это подчеркивается отдельно", — сказал Кулеба.

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По его словам, по состоянию на данный момент ситуация в громадах, где отсутствовал свет более 48 часов, постепенно улучшается. Это Бучанский и Вышгородский, часть Обуховского и Фастовского районов.

«Там уже возобновляется электроснабжение и принимаются дополнительные меры, чтобы выйти на графики», — пояснил он.



Кроме того, районным военным администрациям и органам местного самоуправления было поручено обеспечить полноценную работу систем тепло- и водоснабжения, больниц и другой критической инфраструктуры.

«В кратчайшие сроки будут развернуты дополнительные Пункты Несокрушимости и пункты обогрева в громадах. Будет обеспечен подвоз воды туда, где это нужно», — добавил глава Киевской ОВА.

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