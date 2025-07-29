В Киевской области разоблачили незаконную добычу песка из Десны — Finance.ua
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В Киевской области разоблачили незаконную добычу песка из Десны

Криминал
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В Киевской области разоблачили незаконную добычу песка из Десны
В Киевской области разоблачили незаконную добычу песка из Десны
Работников специализированного предприятия будут судить за незаконную добычу 8 тыс. тонн песка из реки Десна в Киевской области. Ущерб окружающей среде превысил 6 млн грн.
Об этом сообщает Офис генпрокурора в понедельник, 28 июля.
Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт в отношении трех работников предприятия по факту незаконной добычи полезных ископаемых местного значения в крупных размерах по ч. 4 ст. 240 УК Украины.
Предприятие, занимающееся добычей песка и имеющее в собственности специализированную технику, предоставляя услуги другому предприятию, в течение 2023 года добывало песок из реки Десна в Киевской области в пределах Осещинского и Деснянского-верхнего месторождений.
Установлено, что в августе 2023 года обвиняемые незаконно добыли из реки Десна 8 тыс. тонн песка за пределами Деснянского-верхнего месторождения, на основании составленных актов загрузили на баржи и переместили к месту хранения в г. в Киеве.
По материалам:
Finance.ua
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