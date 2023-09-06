В Киевской области АЗС торговали самодельным топливом — Finance.ua

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В Киевской области АЗС торговали самодельным топливом

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В Киевской области АЗС торговали самодельным топливом
В Киевской области АЗС торговали самодельным топливом
Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области «накрыли» незаконное производство горючего. В ходе обыска было изъято более 760 тысяч литров горючего на сумму 38 млн грн.
Как сообщили в пресс-службе БЭБ, в Киевской области действовала группа лиц, незаконно производивших бензин и дизель для дальнейшей продажи на подконтрольных АЗС. Горючее хранилось на одной из нефтебаз в пригороде столицы. Заправки, вовлеченные в преступную схему, в пресс-службе Бюро не назвали.
«При обыске детективы БЭБ изъяли более 760 тыс. литров горючего без документов, подтверждающих его происхождение и качество. Ориентировочная рыночная стоимость изъятого составляет 38 млн грн», — говорится в сообщении.
Чтобы увеличить количество горючего на нефтебазе, к нему добавляли различные химические жидкости. На бензин и дизель наложен арест. Проводятся экспертные исследования. Досудебное расследование продолжается.
С 1 июля 2023 г. в Украине подняли налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо с 7 до 20%. Еще до начала действия новой ставки украинские эксперты предупреждали, что это решение повлечет за собой «бум» коррупционных схем на АЗС.
4 сентября 2023 стало известно о том, что сети АЗС после возвращения довоенной ставки НДС изобрели схему уклонения от его уплаты: НДС регистрируют «налево» и не выдают чеки. За счет «скрутки» налогов заправки зарабатывают прибыль, имея не рыночно низкие цены на горючее.
По материалам:
УНІАН
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