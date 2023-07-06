В «Киевгорстрое» будет проведен международный аудит, — по требованию Кличко принято решение — Finance.ua
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В «Киевгорстрое» будет проведен международный аудит, — по требованию Кличко принято решение

Фондовый рынок
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В «Киевгорстрое» будет проведен международный аудит, — по требованию Кличко принято решение
В «Киевгорстрое» будет проведен международный аудит, — по требованию Кличко принято решение, freepik.com
В ЧАО «Киевгорстрой» будет проведен международный аудит. Такое решение было принято по требованию мэра Киева Виталия Кличко.
Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
«По моему требованию состоялось совместное заседание Наблюдательного совета и Правления ЧАО „Киевгорстрой“, где было принято решение о проведении аудита деятельности компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм. Также работает временная контрольная комиссия, созданная депутатами Киевсовета. И она тоже даст результаты проверки деятельности ЧАО „Киевгорстрой“ и его руководства», — сообщил Виталий Кличко.
Мэр подчеркнул, что на время проверок руководитель «Киевгорстроя» Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей.
В то же время деятельность строительной компании будет продолжаться.
«Наблюдательный совет поручил „Киевгорстрою“ продолжать осуществлять деятельность по выполнению обязательств перед инвесторами», — подчеркнул Виталий Кличко.
По материалам:
ТСН
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