В Киеве задержан мужчина, который за 2 тыс. евро продавал доступ к конфиденциальной информации украинцев — Finance.ua

В Киеве задержан мужчина, который за 2 тыс. евро продавал доступ к конфиденциальной информации украинцев
В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в попытке продать конфиденциальную информацию о гражданах Украины. За свои «услуги» злоумышленник просил 2 тысячи евро.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
По словам правоохранителей, злоумышленник пытался продать «клиенту» вход в электронную информационную систему с запрещенной законом информацией.
«Доступ к базе данных нарушитель обещал предоставить при предварительной оплате в размере 2 000 евро. Поэтому во время оперативной закупки мы задержали местного жителя 1986 года рождения в одном из ресторанов города», — рассказали в полиции.
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