В Киеве задержан мужчина, который за 2 тыс. евро продавал доступ к конфиденциальной информации украинцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве задержан мужчина, который за 2 тыс. евро продавал доступ к конфиденциальной информации украинцев

Криминал
38
В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в попытке продать конфиденциальную информацию о гражданах Украины. За свои «услуги» злоумышленник просил 2 тысячи евро.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
По словам правоохранителей, злоумышленник пытался продать «клиенту» вход в электронную информационную систему с запрещенной законом информацией.
«Доступ к базе данных нарушитель обещал предоставить при предварительной оплате в размере 2 000 евро. Поэтому во время оперативной закупки мы задержали местного жителя 1986 года рождения в одном из ресторанов города», — рассказали в полиции.
По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.