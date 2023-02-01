В Киеве задержан мужчина, который за 2 тыс. евро продавал доступ к конфиденциальной информации украинцев — Finance.ua

В Киеве задержан мужчина, который за 2 тыс. евро продавал доступ к конфиденциальной информации украинцев Сегодня 20:14 — Криминал

В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в попытке продать конфиденциальную информацию о гражданах Украины. За свои «услуги» злоумышленник просил 2 тысячи евро.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, злоумышленник пытался продать «клиенту» вход в электронную информационную систему с запрещенной законом информацией.

«Доступ к базе данных нарушитель обещал предоставить при предварительной оплате в размере 2 000 евро. Поэтому во время оперативной закупки мы задержали местного жителя 1986 года рождения в одном из ресторанов города», — рассказали в полиции.

Обозреватель По материалам:

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